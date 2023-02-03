«Это вам за пацанов!»: прошло 5 лет со дня гибели Героя России Романа Филипова, служившего в Приморье

Майор Роман Филипов об авиации мечтал с детства. Фото: соцсети и скриншот с видео

Майор Роман Филипов об авиации мечтал с детства. Примером для него служил отец, боевой летчик, участвовавший в Чеченской войне. Мечта Романа сбылась, он проходил службу в авиационном полку. Но пусть его закончился 3 февраля 2018 года в Сирии. Прошло 5 лет со дня гибели Героя России. В августе ему должно было исполниться 39 лет

При облете его атаковали ракетой. Он катапультировался, но оказался в окружении боевиков. Бой был неравным. Но он не молил о пощаде, не бился в истерике и не поддался панике. Его последними словами стали: «Это вам за пацанов!». Роман Филипов позволил врагам приблизиться, а затем подорвал себя гранатой.

За мужество и героизм ему присвоили звание Героя России. Посмертно. На прощание с отважным летчиком пришло 30 тысяч человек.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Су-25СМ присвоили имя Героя России майора Романа Филипова. Символично, что имя присвоили самолету с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером Герой России летал в небе Сирии.

В приморской Черниговке, на территории штурмового авиаполка, где служил Роман, также открыли мемориальную доску в его честь.

Во Владивостоке именем погибшего в Сирии летчика названа улица.

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