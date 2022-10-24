10 километров в высоту, 900 в ширину: камчатский вулкан усеял все вокруг себя пеплом

Безымянный утром 24 октября. Фото: Камчатский филиал ЕГС РАН

Камчатский вулкан Безымянный показал исполинскую натуру жителям. Облако пепла ушло на 900 километров на северо-восток, вынудив сельчан взяться за тряпки респираторы – спасаться от осадков. Столб дыма от извержения достиг 10 километров в высоту – это оранжевый код авиационной опасности.

В региональном МЧС подчеркнули, что жителям близлежащих поселений нужно закрыть двери и окна, надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки. Пока в населенных пунктах пеплопада не зафиксировали.

– Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Пеплопад в поселке Ключи. Фото: Камчатский филиал ЕГС РАН

При этом спустя пару часов пепел засыпал площадь возле поселка Ключи Усть-Камчатского района. Фотографии с места событий предоставил сотрудник Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

– Это ранее выпавший пепел, поднятый ветром. В Ключах осадков не было, – пояснили «КП» в пресс-службе МЧС Камчатки.

В ЕГС РАН отметили, что пепловый шлейф продолжает двигаться. Кстати, высота самого исполина – 2882 метра. Вулкан расположен в 40 километрах от поселка Ключи. Безымянный – частый гость материалов «КП» об активности камчатских вулканов. В мае 2022 года высота столба дыма достигла почти 16 километров. Устрашающее зрелище было видно из сразу нескольких поселков.

К слову, также на момент публикации продолжается извержение вулкана Шивелуч. Это самый северный исполин хребта. Специалисты фиксируют почти непрекращающиеся раскаленные обломочные лавины в течение октября. Однако пока это лишь желтый код авиационной опасности.

– По сейсмическим данным, непрерывное спазматическое вулканическое дрожание, – сообщил научный сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии Юрий Демянчук.

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