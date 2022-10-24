Праздник к нам приходит: хозяин Нового года отправился в путешествие по всей России

В Приморье поезд окажется в начале ноября. Фото: Telegram-канал @telerzd.

Дед Мороз отправился в путешествие по всей России, в субботу, 22 октября, праздничный поезд выехал из Великого Устюга. Волшебник проедет больше 33 тысяч километров, посетит около 130 городов страны и подарит всем новогоднее настроение. В Приморье он прибудет в начале ноября.

ПРАЗДНИК В КАЖДОМ ГОРОДЕ

Первая остановка – станция Тайшет в Иркутской области, куда поезд приедет 29 октября. Дальше он отправится по БАМу до Владивостока и вернется в европейскую часть России по Транссибу.

На вокзале каждого города, где остановится Дед Мороз, состоится праздничная программа, в которой новогоднее настроение посетителям подарят артисты и аниматоры. Начнется она за 20 минут до прибытия поезда. Детишки смогут пообщаться с волшебником, получить от него подарки, а также пройти квесты и согреться с помощью теплого чая в вагоне-ресторане. Окунуться в атмосферу зимней сказки могут все желающие. Кстати, на площадках будут работать сувенирная лавка и кафе.

Праздничная программа пройдет в каждом городе, где остановится поезд. Фото: Telegram-канал @telerzd.

– В этом году Дедушка Мороз отправится в путешествие по России за 70 дней до Нового года. Он объедет всю нашу страну до самой восточной точки – Находки. Чтобы дарить детям еще больше радости, мы обновили состав, добавив в него вагоны – «Сказочную деревню» и сцену, – рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Кроме «Сказочной деревни» для игр и сцены в состав входят вагоны-лавки и рестораны, салон-приемная – всего их 19, а во главе поезда – паровоз.

Дети смогут рассказать Деду Морозу о своих мечтах. Фото: Telegram-канал @telerzd.

В честь этого события Почта России выпустила два миллиона конвертов «С новым годом!», на каждом из которых изображен поезд Деда Мороза. С участием самого волшебника на вокзале Великого Устюга прошла церемония гашения нового сувенира.

В вагонах можно купить сувениры и что-нибудь для перекуса. Фото: сайт ОАО «РЖД».

МАРШРУТ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ

Первыми поезд Деда Мороза встретили воспитанники детских домов Вологодской области. Ребята участвовали в квестах, проходили экскурсии, а на встрече с хозяином Нового года они рассказали о своих успехах и мечтах.

На территорию Дальнего Востока состав попадет 1 ноября и в этот день Дед Мороз встретиться с жителями Северобайкальска. 4 ноября он приедет в город Тында, 7 ноября – в Комсомольск-на-Амуре, 8 – в Хабаровск.

Один из вагонов поезда. Фото: Telegram-канал @telerzd.

В Приморье поезд прибудет 10 ноября. Пообщаться с Дедом Морозом, поделиться своими желаниями и просто зарядиться праздничной атмосферой смогут жители двух городов – Владивостока и Находки.

После Приморья состав двинется в сторону Амурской области и 12 ноября окажется в Благовещенске, 14 числа Дед Мороз встретится с жителями Читы, а 15 – посетит Улан-Удэ, после чего покинет Дальний восток.

Расписание поезда по России. Фото: ОАО «РЖД».

Впервые праздничный поезд Деда Мороза двинулся в путь из Великого Устюга 5 декабря 2021 года. За время своего путешествия, которое длилось 41 день, хозяин Нового года со своей командой проехали больше 13 тысяч километров и порадовал десятки тысяч детей.

После Приморья состав двинется в сторону Амурской области. Фото: Telegram-канал @telerzd.

После новогоднего тура Дед Мороз вернулся в свою вотчину, а поезд отправился в Карелию. До того, как началась подготовка состава к следующему маршруту, все желающие могли посетить экспозицию на платформе станции Сортавала.

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