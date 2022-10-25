Новый туристический маршрут по популярным местам Приморья появится благодаря РГО

Достопримечательности находятся во Владивостоке, в Уссурийске и в Хасанском районе. Фото: Правительство Приморского края

Еще один туристический маршрут по Приморью аккредитует Русское географическое общество. Гости края смогут посетить самые интересные достопримечательности.

«Приморский микс» уже третий по счету туристический маршрут по красивым и увлекательным местам края, брендированный РГО. Первые два сейчас продаются московскими компаниями и находятся в высоком ценовом сегменте.

– Маршрут «Приморский микс» будут предлагать туристам из других регионов местным приморским туроператором, и он рассчитан на широкую аудиторию, – рассказали в краевом агентстве туризма.

Гости Приморья смогут посетить и полюбоваться красотой известных мест, которые всегда притягивают туристов: Владивостокская крепость, Миллионка, морская ферма, древнее городище, Кравцовские водопады и многие другие популярные достопримечательности краевой столицы, Уссурийска и Хасанского района. А РГО поможет привлечь больше людей и развить внутренний туризм.

Напомним, что туристы могут отправиться в путешествие и по другому маршруту – «По краю земли». Гостей Приморья ждут Кравцовские водопады, «Земля леопарда», поселок Славянка с британским колоритом и много других красивых и увлекательных мест.

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