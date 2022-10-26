Глэмпинги для детей: социальный предприниматель планирует строить в Приморском крае детский лагерь нового формата

Директор ДТЛ «Заповедный меридиан» Сергей Петриченко в походе с детьми. Фото: из архива ДТЛ «Заповедный меридиан»

Приморский край стал одним из 19 регионов России, получивший субсидию от правительства России на строительство «быстровозводимых объектов размещения». На новые модульные гостиницы, глэмпинги и другие некапитальные строения краю выделено 300 миллионов рублей. Однако в этой программе ничего не сказано про решение дефицита мест размещения в сфере детского отдыха. Социальный предприниматель Сергей Петриченко решил действовать на опережение. К лету 2023 года в Андреевке он планирует установить для детей современные шатры со всеми удобствами.

– Ситуация с детскими лагерями в крае остается очень сложной. До сих пор стоят разрушенными «Нептун», «Лесная сказка», «Авиатор», «Прометей» и другие, построенные еще в СССР. Мы предлагаем правительству Приморья включить в программу по строительству глэмпингов также детский отдых. Минпросвещения России рекомендует строить их на территории существующих детских лагерей. Первый такой проект мы самостоятельно запустим на базе лагеря «Заповедный Меридиан». В летнюю смену у нас отдыхают 160 детей, а когда поставим глэмпинги сможем принять дополнительно до 600 ребятишек летом, – говорит Сергей Петриченко, директор д/л «Заповедный Меридиан» и председатель Ассоциации развития детских лагерей Приморского края.

Участники летней смены «Заповедный меридиан» в походе в п.Витязь Приморского края. Фото: из архива ДТЛ «Заповедный меридиан»

Сергей Александрович предприниматель с 40-летним стажем. В 90-е построил собственную бизнес-империю со складами, магазинами, логистикой. В 2000-е бизнес рухнул. Потери «вынудили» Сергея Петриченко вернуться к истокам. Предприниматель, но по первой профессии педагог-историк, ему всегда нравилось работать с детьми. Вместе с супругой и единомышленниками Сергей Александрович организовал в Хасанском районе детский лагерь «Заповедный Меридиан».

– Сразу определились, что основная направленность лагеря будет краеведческой. И детям, и их родителям нравятся тематики смен, связанные с родным краем, особая семейная атмосфера в лагере, походы по заповедным местам. Знакомство с родным краем, проявление интереса у ребенка к истории и природе родной земли – все это положительно влияет на формирование личности ребенка. Появляется чувство принадлежности к своей земле, чувство сопричастности к ее истории и к ее судьбе, – убежден Сергей Александрович.

Год назад у бизнесмена и краеведа Сергея Петриченко появился новый статус – «социальный предприниматель». Его небольшой бизнес с самого основания решал важные общественные задачи по организации детского отдыха и просвещению. После регистрации в реестре социальных предприятий, «Заповедный Меридиан» стал получать преференции от государства. Появилась возможность меньше платить налогов – 1% вместо 6% по УСН. Вместе с супругой Сергей Александрович пришел в Центр инноваций социальной сферы учиться социальному предпринимательству. Снова сел за парту в возрасте 60+. Благодаря участию в мероприятиях, организованных центром «Мой бизнес», стал частью нового сообщества социальных предпринимателей (в Приморье их уже 308!).

В этом году команда «Заповедного Меридиана» представляла Приморский край на Всероссийском образовательном форуме организаторов детского отдыха «PRO отдых» в Анапе. На форуме Сергею Петриченко было присвоено звание «Почетный директор».

При ДТЛ «Заповедный меридиан» организована Школа вожатых. Фото: из архива ДТЛ «Заповедный меридиан»

– В этой жизни многое зависит от тех людей, с которыми встречаешься, – делиться своими впечатлениями «социальный предприниматель» Сергей Петриченко. – И порой такие встречи оказываются судьбоносными. Одной из таких встреч для меня было знакомство с руководителем Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ольгой Кудиновой. От нее я узнал о социальном предпринимательстве. Было много вопросов, и меня даже удивило отношение специалистов центра к нашим проблемам и предложение конкретной помощи. Центр вносит важный вклад в разрушение барьеров между властью и бизнесом. Мы ведь все в одной лодке, и у нас общая цель – сделать наш край еще более красивым и благоприятным для жителей.

Специалисты ЦИСС помогли Сергею Петриченко оформить заявку на участие в грантовом конкурсе социальных бизнес-проектов. «Заповедный меридиан» выиграл 500 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку глэмпингов. Сергей Александрович мечтает вернуть к жизни детские лагеря, которые стоят в руинах.

– Здесь снова должны отдыхать дети, – уверен он.

Строительство на заброшенных территориях быстровозводимых некапитальных строений может решить эту проблему.

Свои идеи Сергей Петриченко обсудит с представителями власти и бизнеса на Первом Дальневосточном форуме социальных предпринимателей «Бизнес от сердца», который пройдет во Владивостоке 25 ноября 2022 года (регистрация и подробная программа на сайте).

– Форум «Бизнес от сердца» – это место для судьбоносных встреч с людьми, которые меняют жизнь в нашем крае к лучшему, – считает директор детского лагеря Сергей Петриченко.

Строительство глэмпингов на территории существующих детских лагерей сделает детский отдых более доступным. Фото: из архива ДТЛ «Заповедный меридиан»

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