Максим Конюшин родился в Приморском крае. ФОТО: ТК-канал kobzevii

Пилот родом из Приморья погиб во время испытательного полета истребителя в Иркутске. О смерти военнослужащего рассказал глава Иркутской области Игорь Козбев. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Максим Конюшин родился в Приморском крае, прошел обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Жуковского и получил специальность испытания летательных аппаратов, с 2015 год работал на авиазаводе. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад Максиму Вячеславовичу присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».

Он погиб, управляя самолетом СУ-30, когда тот упал на жилой дом в Иркутске. Дома у Конюшкина остались двое детей и жена.

– Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю её горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию, – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Родители испытателя похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Сейчас готовится обращение в адрес Сергея Собянина об оказании содействия.

Напомним, ранее «КП» писала, что самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022. Крушение самолета в Иркутске произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и выполнял полет без боекомплекта. Площадь возгорания составила 200 квадратов. В результате инцидента разрушен частный дом на две семьи.

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