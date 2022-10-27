Специалист МЧС Приморья: «Во Владивостоке квартир много, они как раз и горят»

Самые частые причины пожара – неосторожное обращение с огне и электроприборы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нередко можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но зачастую причиной возгорания являются неосторожные действия людей, невнимательное отношение к разнообразным приборам, элементарное нарушение правил пожарной безопасности. Огонь – явление опасное и неконтролируемое. С наступлением холодов люди включат дома кондиционеры, радиаторы, тепловые пушки и прочее, но забывают следить за ними. Так и происходят трагедии…

О причинах пожаров в квартирах и о безопасности в быту в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал Андрей Ситник, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостоку ГУ МЧС России по Приморскому краю.

– Как вы понимаете, что начался сезон использования нагревательных приборов?

– Для нашего ведомства он всегда начинается с увеличения объема работы для сотрудников. Мы занимаемся профилактикой, дознанием по пожарам и проведением работы по их расследованию. Чаще всего сезон начинается резко, и это связано с нашим климатом.

Андрей Ситник. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– А что обычно становится причиной возникновения пожаров?

– Самая частая причина – неосторожное обращение с огнем, второе место занимают уже наши любимые электроприборы. С холодами люди начинают активнее использовать отопительные устройства, и каждый раз после лета они более расслабленно относятся к установленным правилам их использования.

– По моему мнению, фраза «неосторожное обращение с огнем» немного сухая. То есть я, как обычный человек, могу сделать вывод, что есть осторожное обращение с огнем. А как найти эту грань?

– Основа – это аккуратное использование открытого огня и легковоспламеняющихся предметов – сигарет, допустим. Люди, которые думают, что от них ничего не загорится, очень ошибаются. А если переходить к агрегатам, то я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. У нас никто не читает паспорт приборов, а в 90% случаев там прописана важная и нужная информация. Также люди не обращают внимания на срок годности устройств. Они забывают про их техобслуживание, банально, не очищают от пыли и оставляют без присмотра.

– Появляется все больше историй, когда взрываются повербанки, электросамокаты, которые хранятся дома. Есть ли какая-то статистика по этим причинам?

– В процентном содержании их немного, ведь они имеют локальный характер по сравнению с объемом других причин возникновения пожаров. Однако любое горение опасно вне зависимости от того, как оно возникло. А причиной возгорания тех же повербанков и электросамокатов может быть дефект от завода и несоблюдение правил их хранения.

– Процент возгораний больше в сельской местности или в городе?

– Я бы выделил жилой сектор в целом. У нас во Владивостоке квартир много, они как раз и горят. Еще я бы хотел отметить, что количество пожаров в сельской местности, связанных с печным отоплением, уменьшается, но далеко не из-за того что стали лучше топить печь или соблюдать правила, а из-за того, что сейчас у нас многие перешли на другие нагревательные электроприборы.

– Есть ли сейчас так называемые «самоделкины», которые сами что-то делают с электроприборами, или это понятие от нас ушло?

– Есть, и что самое странное, сейчас они встречаются даже в городе. Раньше они были преимущественно в селах.

– А что насчет неисправной электропроводки?

– Это тоже можно назвать основным источником пожаров. И проблема заключается опять же в невнимательности людей. Мало кто обращает внимание на срок годности проводки. Люди часто используют несертифицированные приборы и не меняют мощность в зависимости от нагрузки на сеть. Принято считать, что в случае чего может защитить автомат, но он срабатывает только на короткое замыкание. Если его не произойдет, а кабель продолжит нагреваться, то автомат не сработает.

– Часто ли сталкиваетесь с тем, что ответственные лица недобросовестно выполняют свою работу?

– Нередко электрики предоставляют некачественные услуги, и мы стараемся бороться с этим. Отдельная тема это люди, которые предпочитают вообще не обращаться к специалистам, а делают все сами.

– В каких помещениях и рядом с какими предметами нельзя включать тепловые пушки и вентиляторы?

– Еще раз подчеркну: все агрегаты нужно использовать согласно паспорту. Расстояние нужно соблюдать в зависимости от мощности. И если мы возьмем статистику причин пожаров, то более половины происходит из-за неправильной эксплуатации.

– Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электроприборов?

– Первое, на что нужно всегда обращать внимание, это на степень защищенности приборов и место их установки. Далее: необходимо брать электроприборы, которые соответствуют мощности розеток в доме. Также все устройства нужно обезопасить от детей и животных, ведь они могут как-то их повредить и спровоцировать возгорание. После покупки нужно все обязательно проверять на заводские дефекты.

– Что делать при обнаружении признаков возгорания?

– Первое – по возможности отключить электричество и вызвать пожарную охрану по телефону 112 или 101. Затем эвакуировать людей и только потом, если возгорание совсем небольшое, можно приступить к тушению. Всегда помните, что заливать электроприборы водой категорически запрещено. Лучше всего иметь дома правильно подобранный огнетушитель.

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