FESCO запустила четвертый конкурс социальных проектов «Море возможностей»

Поддержали уже более 200 проектов. Фото: FESCO

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») объявляет о запуске четвертого конкурса социальных проектов «Море возможностей». В этом году некоммерческие организации, бюджетные учреждения и волонтеры Приморского края могут рассчитывать на гранты для решения наиболее острых социальных проблем региона.

Специалисты помогут участникам оформить конкурсные заявки. Фото: FESCO

Всего за три года проведения конкурса на него было подано почти 200 заявок, поддержано почти 100 проектов, общий социальный эффект которых приблизился к 50 миллионам рублей. Благополучателями проектов-победителей стали более 20 тысяч человек.

– Мы видим, что интерес к конкурсу увеличивается год от года, растет качество заявляемых проектов, все большее число наших победителей затем получают поддержку на более крупных конкурсах, например, от Фонда президентских грантов. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении: не только решаем наиболее острые социальные проблемы, но и внедряем практики устойчивого развития, помогаем развивать весь третий сектор региона и поддерживаем укрепление горизонтальных связей внутри гражданского сообщества, – отметил начальник управления по корпоративным коммуникациям FESCO Анатолий Зубарев.

Максимальный размер гранта для организаций составит 500 тысяч рублей – такие проекты защищают очно перед комиссией. Фото: FESCO

В 2023 году грантовый фонд конкурса снова увеличится и, вместе с отдельной номинацией Владивостокского морского торгового порта, составит 9,2 млн рублей. Как и в прошлом году максимальный размер гранта для организаций составит 500 тысяч рублей – для таких проектов потребуется очная защита перед конкурсной комиссией, а размер стандартного гранта вырастет до 300 тысяч. Волонтеры по-прежнему могут претендовать на грант в 50 тысяч рублей.

В этом году более обширной станет и программа обучения для участников конкурса, кроме того, упростится процедура подачи заявок: теперь их можно подать на специальном портале, там же независимые эксперты конкурса смогут оценить заявки.

Цель конкурса «Море возможностей», который Транспортная группа FESCO, проводит с 2020 года – создание партнерства между бизнесом, органами власти и общественностью для решения социальных проблем Приморья.

Оператором конкурса выступает АНО «Развитие», специалисты которого помогают участникам подготовить конкурсные заявки, проводят обучающие мероприятия и оказывают экспертную поддержку при реализации проектов.

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