Залез на дерево, чтобы поймать связь: сноубордиста из Приморья спасали из сахалинской тайги

История закончилась благополучно. Фото: @spasateli_yuzhno_sakhalinska.

Турист из Владивостока решил «пощекотать нервишки» и пофрирайдить в Южно-Сахалинске. Путешествие получилось действительно запоминающимся: мужчина потерялся в горах, а вызволять его из снежного плена пришлось спасателям. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сборы на спасательную операцию. Фото: @spasateli_yuzhno_sakhalinska.

Вечером 8 февраля, в 19:50, в дежурное подразделение поисково-спасательного отряда Южно-Сахалинска поступила информация о потерявшемся туристе. Мужчина находился где-то предположительно между горами Большевик и Российская, неподалеку от знаменитого курорта «Горный воздух». Сюда он изначально и приехал отдыхать из Владивостока.

Через 20 минут после сообщения спасатели, взяв все необходимое снаряжение, прибыли в район поиска. Пока позволял ландшафт, специалисты передвигались на снегоходе. Чуть позже транспорт пришлось оставить и спешиться.

В это время сноубордист залез на дерево – мобильная связь в этом районе неустойчива. Возможно, благодаря этому спасателям по координатам удалось оперативно найти местоположение «потеряшки». Поиски осложняло еще и темное время суток.

– Сноубордист был уставший, но из-за хорошего снаряжения не замерз. Спасатели напоили его горячим чаем, выдали снегоступы и выдвинулись в сторону снегоходов. Работы были завершены в 1:20. Туриста доставили к родственникам, – уточнили спасатели.

Спасатели и сноубордист снаряжаются в путь домой. Фото: @spasateli_yuzhno_sakhalinska.

Предполагается, что турист заблудился только из-за своей беспечности. Мужчина хотел позаниматься фрирайдом – это катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии. Но опыт оказался печальным.

Опытный сноубордист-фрирайдер из Владивостока Максим Абдразаков считает, что ЧП могло произойти банально из-за неподготовленности.

– «Внетрассовое» катание – это всегда риск. Нужно, во-первых, уметь кататься во фрирайде и отдавать себе отчет. Должна быть соответствующая экипировка. Самое первое и главное правило – не катать одному. Если катаете где-то по лесу или склонам, обязательна лавинная подготовка и снаряжение: бипер, щуп, лопата, лавинный рюкзак, рации у всех членов команды, заряженные телефоны, портативные аккумуляторы, карты, данные местности. Ну и еда какая-нибудь, батончики, термос и грелки. Нужно быть просто подготовленным.

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