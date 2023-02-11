Возможно ли землетрясение в Приморье: эксперт ответил на важный вопрос после разрушений в Турции и Сирии

Спасатели и местные жители разбирают завалы после разрушительного землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После трагедии в Турции и Сирии жители Приморья задаются вполне резонным вопросом: возможно ли землетрясение на территории края? Да и вообще, что делать, если катастрофа все же произошла? На это и многое другое ответил руководитель сейсмической станции «Владивосток» Сергей Наумов. Подробности читайте в материале.

Турция. Провинция Кахраманмараш. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале 2023 года в Приморье произошли два еле заметных обычным жителям землетрясения. Первое случилось 29 января, в море, в 100 километрах от поселка Ольга. Магнитуда 4,9 на глубине 340 километров не ощутима, как говорит эксперт.

Землетрясение в поселке Ольга в Приморье. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Второй случай – коровые землетрясения в озере Ханка магнитудой 4,1 на глубине 6 и 13 километров.

– Сотрясаемость этих землетрясений можно оценить в 3-4 балла. В прибрежных посёлках эти землетрясения ощущались как лёгкая вибрация, – уточнил Сергей Наумов.

Землетрясение в озере Ханка в Приморье. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

При такой оценке опасности нет. Во сколько же баллов должно оцениваться ЧП, чтобы нанести урон постройкам? По словам специалиста, видимый ущерб для зданий в виде узких трещин происходит при интенсивности землетрясения 6-7 баллов. Но, как говорит собеседник «Комсомолки», Приморью нечего бояться.

– Вероятность возникновения мощного землетрясения как в Турции на территории Приморского края низкая, так как Приморье удалено от зон субдукции (линейная зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие. – прим.ред.) на значительном расстоянии и активных изменений структуры горных пород не происходит.

Однако, согласно картам общего сейсмического районирования, край все же находится в 6 и 7-балльных сейсмического воздействия. В Приморье граница между этими зонами проходит восточнее реки Партизанка, с юго-запада на северо-восток, западная часть 6-бальная зона, восточная часть – 7-бальная зона.

– Сейсмоопасные районы – это районы вблизи границ соприкосновения тектонических плит. На дальнем востоке это Сахалин, Курилы, Камчатка, это граница соприкосновения Тихоокеанской плиты и Евразийской, – уточнил сейсмолог.

Что же касается зданий, которые в Турции, к примеру, во время землетрясения сложились буквально как карточные домики, Сергей Наумов отвечает просто.

– Сооружения проектируются и строятся на основании работы инженеров. По правилам эти работы предусматривают определение максимального возможного сейсмического воздействия – это отправная точка для проектирования здания. Но нужно помнить о сроках эксплуатации зданий и сооружений, когда они переходят из одной категории в более низкую. Систематической работы по проведению исследований зданий и сооружений на сейсмоустойчивость не производится, это опасно.

Превентивные меры тоже есть – детальное сейсмическое исследование района строительства и строгое соблюдение строительных норм на основе этих исследований.

Если землетрясение все же случилось, первым делом, говорит специалист, необходимо покинуть здание и выбрать место, где в случае падения ближайших сооружений элементы этих конструкций не достанут до вас. Это единственное, что посоветовал Сергей Наумов.

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