Двойное убийство супругов произошло в Приморье

Подозреваемый, которого пока еще не задержали, нанес погибшим ножевые ранение в области головы и тела. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Дальнегорске заведено уголовное дело по факту двойного убийства. Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло 11 февраля в помещении магазина на Матросовой. Именно там обнаружили тела мужчины и женщины. Убитые приходились друг другу супругами, кроме того, мужчина работал сторожем в этом же магазине. Была ли женщина сотрудницей торговой точки – пока неизвестно.

Подозреваемый, которого пока еще не задержали, нанес погибшим ножевые ранение в области головы и тела. Следком по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Убийство. Личность мужчины уже установлена. Им оказался временно проживающий в магазине мужчина 1961 года рождения.

Что стало причиной конфликта между тремя дальнегорцами доподлинно пока неизвестно. Кроме погибших фигурант уголовного дела ранил еще и их родственника. О характере травм и степени родства в следкоме не сообщили.

– В настоящее время мужчину разыскивают правоохранительные органы.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, – уточнили в ведомстве.

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