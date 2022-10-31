Юлиана Пак во Владивостоке. Фото: Социальные сети

В Сеуле во время празднования Хэллоуина погибла девушка из Приморья. Юлиане Пак было 25 лет, когда она попала в давку в столице Южной Кореи. Факт гибели девушки подтвердил российский МИД.

– Она стала четвёртой россиянкой, погибшей в Сеуле в эту трагическую ночь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, – добавили в агентстве международного сотрудничества Приморья.

Перед официальным сообщением смерть девушки «КП» подтвердила ее сестра Алиса Пак. Сейчас семья и друзья Юлианы занимаются организацией транспортировки тела из Кореи в Россию и собирают на это средства через социальные сети. Похороны пройдут на родине.

В последнее время Юлиана проживала в Корее и часто посещала крупные местные мероприятия, в том числе Хэллоуин. Также она работала вожатой и учительницей для русских корейцев.

В 2019 году девушка закончила обучение в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Как рассказали в пресс-службе вуза, Юлиана Пак училась по направлению Философия. Профиль: Восточная философия и культура.

– Мы выражаем соболезнования родным и близким Юлианы, – добавили в ДВФУ.

ОБНОВЛЕНИЕ (11:55)

Тела четверых россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят на родину паромом через Приморский край. Об этом ТАСС рассказал руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

Напомним, что вечером 29 октября на улице Итхэвон в Сеуле погибло больше 150 человек, среди них – туристы из РФ. Предполагается, что на узкой улице толпа в 100 тысяч празднующих ринулась в сторону знаменитости, произошла давка. Улица находится под наклоном. Люди, которые дошли до верха и столпились там, в какой-то момент начали падать. Погибло много молодежи от 20 до 30 лет.

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