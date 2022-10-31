Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В сети появились приказы о подготовке бомбоубежищ в Приморском крае. Документы разослала Государственная жилищная инспекция региона, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На днях жители края стали публиковать фото приказа с требованием подготовить бомбоубежища к эксплуатации в короткие сроки. Причем многие пришли в недоумение: якобы помещения нужно организовать в подвалах жилых домов. Обустройством обязали заняться местные управляющие компании.

В приморском правительстве «КП» рассказали, что речь идет об уже оборудованных бомбоубежищах, которые необходимо привести в нормативное состояние. При этом подвалы пока в качестве укрытий не рассматривают, но будут использовать для учений. Там же назвали причину сообщения. Новые меры вызваны «сложной внешнеполитической ситуацией».

Один из первых городов, который затронули мероприятия, оказался Уссурийск. 8 ноября там пройдут большие учения по гражданской обороне. В пресс-службе Уссурийской администрации уточнили, что «укрытие населения предусмотрено в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства, в том числе и в подвалах жилых домов».

Согласно учебным целям в городе пройдет целый комплекс мероприятий по оповещению местных жителей, их информировании, укрытии и эвакуации из возможных зон опасности. Помимо прочего 8 ноября с 10:43 до 11:00 на улицах Уссурийска будут работать сирены.

– В рамках проведения учений по гражданской обороне 8 ноября будет проведена проверка защитных сооружений гражданской обороны, в том числе подвалов жилых домов, на предмет целесообразности их применения по предназначению, – подчеркивают в местной мэрии. – По результатам проверки может быть принято решение о передаче ЗС ГО в муниципальную собственность и на баланс управляющих компаний.

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