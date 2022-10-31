Набережные Владивостока: как называются и где найти

Вид на набережную Спортивной гавани в теплое время года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Набережные Владивостока – это неотъемлемая часть морского фасада столицы Приморского края. Здесь всегда кипит жизнь, отдыхают целыми семьями и занимаются спортом, влюбленные парочки назначают свидания и устраивают фотосессии. Рассказываем об особенностях главных набережных города и как до них добраться.

НАБЕРЕЖНАЯ СПОРТИВНОЙ ГАВАНИ

Как добраться: почти на любом автобусе, который останавливается на центральной площади, площади Семеновской, «Краевой больнице», «Серой лошади»

Одно из самых популярных и старинных мест во Владивостоке. Благоустроенный пляж с водными станциями, спортивными площадками и оздоровительным комплексом был создан в 1953 году.

С тех пор это место стало называться Спортивной гаванью, или «берегом здоровья». На набережной построили прогулочные аллеи, кафе с открытыми летними террасами, подпорные стены обложили мрамором, а прогулочную зону выложили брусчаткой.

Здесь всегда происходит что-то интересное: концерты, дискотеки, огненные шоу. Сейчас здесь можно найти парк аттракционов, а рядом – популярный у многих Юбилейный пляж.

Единственное, море в этой части города не подходит для купаний, не советуем, лучше выбрать прогулку на катамаране.

КОРАБЕЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Как добраться: на автобусе № 17л, 23л, 31, 39д, 49, 54, 55, 62, 90, 98д, 99

Набережная расположена в самом центре Владивостока. Считается, что отсюда начинается история города. На северном берегу бухты по приказу графа Николая Муравьева-Амурского летом 1860 года был основан военный пост Владивосток, через 20 лет получивший статус города.

Вблизи от набережной находится множество мемориальных и исторических памятников: Мемориал славы Тихоокеанского флота, корабль-музей «Красный вымпел», краснознаменная гвардейская подводная лодка С-56, 14-метровый обелиск в виде наполненного ветром паруса, часовня Андрея Первозванного, Николаевские триумфальные ворота (арка Цесаревича).

Вид на Корабельную набережную в теплое время года. Фото: Сергей БАЛАНОВ

НАБЕРЕЖНАЯ ЦЕСАРЕВИЧА

Как добраться: на автобусе № 13, 23л, 24, 31, 39д, 49, 54, 55, 62, 90, 98д

Одно из самых молодых и атмосферных городских пространств в центральном районе Владивостока. Открытие набережной состоялось 27 октября 2012 года к 125-летию Дальзавода (одного из старейших предприятий Владивостока, при закладке которого присутствовал будущий император Николай II).

Вид на набережную Цесаревича осенью. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Большая прогулочная зона, подходящая для катания на роликах и скейтбордах. С набережной открывается прекрасный вид на Золотой мост и на корабли в бухте Золотой Рог. В центре комплекса есть большая детская площадка в виде корабля с горками, веревочными лестницами и качелями.

Набережная Цесаревича ночью. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ЛЕОПАРДОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Как добраться: на автобусе №79

Название набережной отражает внимание и беспокойство о судьбе и благополучии одного из редких видов семейства кошачьих – дальневосточного леопарда.

Здесь жители и гости Владивостока с удовольствием могут прогуляться по живописной береговой зоне бухты Патрокл и полюбоваться морским пейзажем.

Ранним утром на набережной можно повстречать любителей оздоровительных пробежек и катания на роликах.

Вдоль всей прогулочной аллеи установлено большое количество удобных лавочек. Присев на одну из них можно насладиться свежим морским воздухом и понаблюдать за убывающими в море кораблями. В шаговой доступности есть детские площадки.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Как добраться: на автобусе № 15, 29д, 74, 75, 76, 77

Когда-то Университетскую набережную могли посещать лишь учащиеся, но теперь она открыта для всех.

Набережная ДВФУ – одно из самых популярных мест для отдыха и прогулок. Это большая территория, на которой проложены пешеходные и велосипедные дорожки. Также есть зона для парковки и песчаный пляж с чистой водой, где можно загорать и купаться.

На набережной всегда многолюдно. Родители гуляют с детьми, отдыхающие берут в прокат ролики и велосипеды. На набережной есть почти все, не хватает разве что кафе и туалетов.

А еще здесь разбит парк, проложены многочисленные аллеи и тропинки для прогулок, созданы искусственные пруды и даже есть небольшой водопад.

НАБЕРЕЖНАЯ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА

Как добраться: на автобусе № 4, 23, 23л, 24, 28, 44д, 45, 59, 60, 64, 77, 81, 82, 98ц

Новая набережная на Второй Речке, появившаяся во Владивостоке совсем недавно, названа в честь знаменитого исследователя Приморья и Дальнего Востока – Владимира Арсеньева.

Здесь построили большой амфитеатр с видом на море и обустроили зону парковки. В будущем у входа появится площадка для сбора твердых бытовых отходов с навесом и павильон туалета с кабинкой для маломобильных гостей, которую совместят с комнатой матери и ребенка.

На новой набережной разместили лежаки из бетона с деревянным настилом.

Позже появятся площадки для игры в пляжный волейбол, зоны солярия из настила, где можно будет загорать и отдыхать.

Набережная имени Владимира Арсеньева на Второй Речке. Вид летом. Фото: Сергей БАЛАНОВ

НАБЕРЕЖНАЯ ТАТАРКА

Как добраться: на автобусе № 4, 23, 23л, 24, 28, 44д, 45, 59, 60, 64, 77, 81, 82, 98ц

Полноценная современная набережная. Вдоль воды обустроены деревянные настилы, установлены навесы, которые спасут от палящего солнца, вмонтировано освещение, урны, раздевалки, лежаки и даже гамаки.

Есть детская игровая площадка в форме самолета, а также на подходе к набережной – спортивная площадка и велодорожки.

Напомним, что набережная Спортивной гавани однажды может измениться. Территорию хотят сделать похожей на бухту Теляковского с ее большими соснами. А саму набережную планируют продлить от ТОФ до Татарки. Зачатки идеи появились почти с десяток лет назад, когда в городе начали делать «тропу здоровья».