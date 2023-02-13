«После полуночи вселяется дьявол»: буйному жильцу, который 12 лет стучал по решетке и пугал соседей в одних трусах во Владивостоке, впервые дали 5 суток ареста

После 12 ночи «дьявольский» сосед бьет ногой по решетке. Фото: принтскрин видео.

Многие люди поддерживают добрые отношения с соседями по дому. Эта приятная традиция обошла стороной жителей одного из подъездов на Вилкова, 9. Да и как сохранять доброжелательность к тому, кто каждую ночь на протяжении почти 12 лет в одних трусах колотит ногами по металлической решетке? «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с жителями дома и с тем, кто устраивает «сольные концерты», используя ограждение в качестве барабанов. Стоит отметить, справедливость восторжествовала – 13 февраля, после шумихи в социальных сетях, Первомайский суд признал вину дебошира и арестовал. Правда, всего на пять суток – в качестве профилактики.

ЧЕГО ШУМИШЬ!

Регулярные соло героя истории - давнишняя головная боль жильцов. На верхних этажах, которые и стали гладиаторской ареной мужчины, живут дети. Иногда они подрываются по ночам, рассказали редакции отчаявшиеся родители, которым не повезло с соседом. Однако так было не всегда. Лет 12 назад 49-летний электрик Сергей Никитин (имя изменено) начал стучаться в дверь квартиры на этаже сверху, просил быть потише. Андрей П. и его жена якобы шумели: били по полу резиновым молотком и переставляли мебель. После некоторых таких жалоб и настойчивых визитов мужчины пара решила обнести вход на лестничную клетку их этажа металлической решеткой. Они думали, что это обезопасит от нежелательных гостей. Но Сергей так не считал.

Вместо стука в дверь сосед начал бить по решетке. Причем как по будильнику – после 12 ночи. «В магазине видишь – нормальный мужик. А после полуночи будто дьявол вселяется», – рассказали обеспокоенные соседи. Стоит отметить, знает о Никитине почти весь дом. Встретившая на первом этаже семья сразу поняла, о ком речь, когда корреспонденты «КП» побывали в доме и спросили их о Никитине.

Вот что еще удалось узнать. Один раз «дьявольский» сосед даже пришел с ножом, и Андрей не мог оставить это безнаказанным. Но дело заглохло: «Он же не убил никого». Отделался полуночник штрафом за хулиганство, его сумма составила полторы тысячи. Сергей заплатил и продолжил ночные набеги.

При этом заявление Андрея не единственное, которое дошло до полиции. Остальные жители тоже недовольны, а потому сотрудники правоохранительных органов еженедельно получали их жалобы. Но закон есть закон. И иногда он, вероятно, бессилен: принимаемые меры не смогли остановить или вразумить Никитина. Свидетели рассказывают, что тот затихал максимум на пару дней, а затем продолжалась привычная колея.

«СПРОСИТЕ ЕГО МАМАШУ»

О биографии героя истории известно мало, однако жильцы пролили немного света на его судьбу. В 10 лет мужчину бросил отец, поэтому воспитанием ребенка занималась мать. Соседи считают, что теперь дебошир восполняет нехватку внимания – но, конечно, это лишь предположения.

Как выяснила «КП», отец Сергея живет в Санкт-Петербурге. Пару раз он пытался помочь и звонил сыну, но тот трубку не взял. Тогда мужчина посоветовал обращаться к «безответственной, очень хитрой и глупой его мамашке». Ведь именно она, считает оставивший семью мужчина, не дала воспитать сына. Жильцы скинули отцу пару номеров врачей-психотерапевтов, но тот оставил это без внимания. Оно и ясно: их разделяют тысячи километров, и проблема шума по ночам его не касается. Как, видимо, и сын.

Редакция «КП» выяснила, что на учете психиатра мужчина официально не состоит. При этом сами жители уверены, что помощь специалистов Никитину необходима.

– Видела его пару раз, глаза стеклянные. Только психиатр – остальное не поможет.

ПРОБЛЕМЫ ЗДЕСЬ НЕТ

Корреспондент «КП» постучался в квартиру к герою истории, чтобы узнать, зачем тот устраивает подобные концерты в доме. Открыл высокий, крупный мужчина. Его ответ был лаконичен:

– Проблем здесь нет. А если и есть, скоро все будет хорошо.

Непонятно, что случится скоро, но соседи ничего хорошего не ждут. И, кажется, органы наконец заинтересовались происходящим в «нехорошей квартире». На Сергея Никитина составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Судья Первомайского районного суда назначил мужчине арест на 5 суток. Но вразумит ли это соседа с нетривиальным хобби, к которому он так привык – загадка.

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