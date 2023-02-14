Во Владивостоке полыхает 500 «квадратов» мусора

Тушение огня пока еще продолжается, помогает тяжелая техника обслуживающей компании. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке разгорается серьезный пожар. Информация о ЧП появилась в соцсетях, в ГУ МЧС России по Приморскому краю подтвердили факт возгорания. Сейчас на месте работают специалисты. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы в 13:05 во вторник, 14 февраля – сообщили о возгорании мусора на территории Владивостокского полигона твердых бытовых отходов, который находится на улице Холмистая.

Уже сейчас известно, что огонь распространился на площадь около 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Угрозы распространения пожара нет. В тушении также задействована тяжелая техника обслуживающей организации.

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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