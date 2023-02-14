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Владивосток14 февраля 2023 4:08

Во Владивостоке полыхает 500 «квадратов» мусора

Полигон бытовых отходов тушат уже больше часа
Арсений СЕРГЕЕВ
Тушение огня пока еще продолжается, помогает тяжелая техника обслуживающей компании.

Тушение огня пока еще продолжается, помогает тяжелая техника обслуживающей компании.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке разгорается серьезный пожар. Информация о ЧП появилась в соцсетях, в ГУ МЧС России по Приморскому краю подтвердили факт возгорания. Сейчас на месте работают специалисты. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок поступил на телефон пожарно-спасательной службы в 13:05 во вторник, 14 февраля – сообщили о возгорании мусора на территории Владивостокского полигона твердых бытовых отходов, который находится на улице Холмистая.

Уже сейчас известно, что огонь распространился на площадь около 500 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Угрозы распространения пожара нет. В тушении также задействована тяжелая техника обслуживающей организации.

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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Происшествия: ЧП