Что нужно знать, чтобы ребенка зачислили в школу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рано или поздно многие родители начинают задаваться вопросом о процедуре подачи заявления для поступления их ребенка в первый класс и будет проще, если заранее узнать о всех особенностях. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет, какой пакет документов подготовить, что нужно учесть и каковы сроки приема в школы Приморья на 2023-2024 учебный год, а также поможет разобраться с основными правилами этого непростого дела.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ОТДАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Возраст ребенка на период зачисления в школу должен попадать в категорию от 6.6 до 8 лет, но есть и исключения. Родители все же могут обратиться с заявлением в учебное заведение, однако еще при себе нужно иметь согласие от департамента образования и медицинское заключение о готовности ребятишек к школьной программе.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДЕЙСТВУЮТ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Первоочередными правами по зачислению в 1 класс обладают дети сотрудников государственных учреждений – полиции, военнослужащих, МЧС и так далее. Также преимущество при поступлении имеют и те ребята, чьи сестры или братья уже ходят в ту школу, в которую вы планируете подать документы.

БАЗОВЫЙ СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА В ШКОЛУ

Документы, которые необходимы родителям при зачислении всех будущих первоклашек – паспорт опекуна, свидетельство о рождении и регистрация ребенка по месту жительства.

В 2023 году направить документы и заявление для поступления в 1 класс можно через портал Госуслуг, по почте заказным письмом или лично в школе.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Первый этап приема документов в 2023 году пройдет с 1 апреля по 30 июня для детей-льготников. Второй начнется 6 июля и закончится 5 сентября 2023 года, в этот период жители могут подать заявления вне зависимости от места проживания. Однако учитывайте, что примут детей только в том случае, если остались свободные места – обычно их публикуют на сайтах школ до 5 июля 2023 года. Эту информацию можно уточнить по телефону муниципального или частного учреждения.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ В НЕСКОЛЬКО ШКОЛ

Для записи ребенка в первый класс разрешено подать заявления не более чем в три школы. Приглашения на визит с документами могут прийти из всех. Однако тут уже необходимо выбрать, так как после сдачи документов в одну из школ исключают из списков других учреждений.

Учится в двух школах одновременно можно в том случае, если вторая из них имеет форму онлайн-обучения. Кстати, такая практика сейчас популярна среди желающих получить дополнительное образование или тех, кому недостаточно школьной программы.

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