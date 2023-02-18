Депутаты утвердили увеличение бюджета Владивостока до рекордных 26,1 миллиарда рублей

Заседание думы городского округа. Фото: Дума Владивостока

В думе Владивостока утвердили корректировку бюджета на 2023 года и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Расходы бюджета увеличены на 657, 4 миллиона рублей. Откуда взялись эти цифры и на что пойдут деньги – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным пресс-службы думы, увеличить сумму удалось за счет налоговых доходов – на 402,09 миллиона рублей, межбюджетных трансфертов – на 141,2 миллиона рублей, а также возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий, которые так и не были использованы.

Скорректированный бюджет предусматривает 340 миллионов рублей на увеличение резервного фонда мэрии Владивостока – так рекомендовало правительство Приморского края. На ремонт зданий трансформаторных подстанций пойдет 9,01 миллиона рублей, еще 7 миллионов рублей распределят в качестве финансовой поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, чтобы те смогли реализовать социальные проекты и значимые программы.

Пять миллионов пойдут на мероприятия, приуроченные к увековечиванию памяти участников СВО.

Стадион «Авангард» тоже скоро приведут в порядок, на его капитальный ремонт в думе заложили 14, 6 миллиона рублей. На проведение физкультурных и спортивных мероприятий определили 3,8 миллиона рублей, еще два миллиона рублей – на мероприятия в области молодежной политики.

18 миллионов рублей пойдут на организацию социально-значимых культурно-массовых городских мероприятий.

В библиотеках №6 и №9 МБУК «ВЦБС» в ближайшее время отремонтируют автоматические пожарные сигнализации. На эти цели выделена 981 тысяча рублей.

Пять миллионнов рублей вернут управляющим компаниям, которые потратили средства на покупку мусорных контейнеров. Два миллиона выделено на устройство дверных проемов и пандусов в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностям. Шесть миллионов на ремонт многоквартирного дома по улице Печорская, 10.

Увеличатся зарплаты работников учреждений образования. Это связано с повышением МРОТ. На эти цели в бюджет Владивостокского городского округа заложили 35,5 миллиона рублей.

22 миллиона потратится на обеспечение деятельности МУК «ЦОДД».

Десять миллионов рублей уйдут на текущее содержание мест захоронения.

Еще по 10 миллионов рублей – на вывоз несанкционированных свалок и содержание пляжных территорий и на содержание контейнерных площадок. 3,9 миллиона рублей на оплату услуг по охране имущества, обеспечению безопасности и общественного порядка на общественной территории на мысе Ахлестышева на острове Русский.

Не забыли и о фонтане на главной площади Владивостока: сервисное обслуживание инсталляции на площади Борцов революции, оплата водоснабжения, водоотведения и услуг по электроснабжению общественных территорий обойдется в 11,02 миллиона рублей.

– Учитывая вносимые изменения, общий объем доходов утвержден в сумме 26,1 миллиарда рублей, расходов – 25,8 милларда рублей, профицит – 296,3 миллиона рублей.

Данные изменения отражены в муниципальном правовом акте «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2022 № 22-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.