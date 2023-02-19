Убийце назначили срок в четверть века за преступления. Фото: «КП – Владивосток», СУ СК РФ по Приморскому краю

Поисковики Приморья назвали Настю Луцишину, пропавшую ровно десять лет назад 19 февраля, своим Ангелом-хранителем. 8-летняя девочка не дошла до дома пару метров: в итоге выяснилось, что ее убили. Вспоминаем трагическую историю в память о школьнице, ставшей символом детской безопасности вместе с ПРОО «Примпоиск», – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

НА 10 МИНУТ РАНЬШЕ...

Восьмилетняя Настя возвращалась в злосчастный февральский вечер домой с тренировки. В тот день легкая атлетика закончилась на 10 минут раньше: бабушку школьница ждать не стала. Самой было бы добраться быстрее. Однако семья в этот вечер Настю не увидела. На уши история поставила весь Уссурийск. В активных поисках участвовали больше восьми сотен человек. За достоверную информацию о местоположении девочки, сообщили власти, администрация готова была заплатить 650 тысяч рублей.

За четыре дня паника разрослась настолько, что детей не выпускали на улицы. Ходила молва о маньяке. И находка, обнаруженная 23 февраля, подтвердила догадки. Тело 8-летней Настеньки лежало в поле за городом.

Как мы писали, труп обнаружили в около дороги, ведущей в Баневурово: на девочку случайно наткнулся местный житель, выгуливавший собак. До дома семьи Насти расстояние составляло не более 1500 метров.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Шок местных жителей было не описать ни тогда, ни сейчас. К следствию моментально подключились специалисты из Москвы. А весь Уссурийск собирал деньги на траурные мероприятия. В школе, где училась Настенька, в день ее похорон дали «Последний звонок», которого она не дождалась.

Версию о якобы случайном ДТП (предполагалось, что неизвестный сбил девочку и решил замести следы) опровергли быстро. Вновь помогли местные: предоставили запись с видеорегистратора. На кадрах было видно, что Настеньку в машину позвал таксист... Все произошло в нескольких метрах от ее дома.

Имя Анатолия Трапко засело в головах уссурийцев на всю жизнь. Знакомые описывали его как примерного семьянина, однако в отделе дознания мужчина раскрыл свою теневую сторону. Сказал: похитил, чтобы изнасиловать. Желание возникло спонтанно. Позже выяснилось, что извращенец не смог надругаться над девочкой, но все равно убил. Спустя время после этого ужаса, в день задержания фигуранта, жена Трапко родила ему дочь.

ОТСИДИТ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Приговор таксисту вынесли год спустя. На заседание пришла и мама Настеньки – Мария. С опустошенными глазами. Сам Анатолий, придя на скамью, надел шапочку на обритую голову и отвернулся к стене, а родительница не сказала ни слова.

По двум статья об убийстве и изнасиловании ему дали 9,5 и 19 лет колонии строгого режима соответственно.

«ТЫ МОГЛА БЫ ИСКАТЬ ДЕТЕЙ С НАМИ»

В памятную дату – 10 лет с момента пропажи Настеньки – приморские поисковики опубликовали трогательный видеоролик и письмо к девочке. Месяц назад убитой школьнице исполнилось бы 18 лет, и она могла бы вступить в ряды поисковых волонтеров, если бы осталась жива. Публикуем обращение к ангелу-хранителю из первых уст:

– Да-да, ты, такая маленькая девочка, даешь силы взрослым, представляешь? В 2013 году ты и не думала о том, что твое имя станет чем-то значимым для обычных ребят. История отряда началась с твоего поиска, к сожалению это уже не исправить, но именно ты и твоя пропажа дает многим возможность вернуться домой. Настюш, знаешь, сегодня мы снова были у тебя на кладбище и снова принесли тебе цветы... Наш ангел-хранитель, – написала Кристина Вульферт, председатель правления региональной общественной организации по поиску людей «Примпоиск».

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