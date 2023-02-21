Выращивать овощи, ягоды и зелень на подоконнике – отличное увлечение и времяпрепровождение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тенденция наших дней – экологически чистые продукты, выращенные своими руками. Ты всегда знаешь «состав» овощей, какие удобрения ты использовал; для многих это важно. Так что не удивительно, что сегодня немало людей – вне зависимости от возраста, пола, работы – решают разбить дома небольшой огородик. Горшки появляются на балконах, подоконниках, а иногда для них выделяют и целые углы в комнатах.

Подобное увлечение все больше и больше привлекает внимание жителей Приморья, особенно тех, у кого нет своего огорода. Мнением и опытом о том, как дома разбить садик с полезными и свежими овощами, поделилась читательница «КП – Владивосток» Ксения Кубекина, которая уже год разводит огород на подоконнике.

Ксения Кубекина. Фото: Личный архив героя публикации

ЗЕМЛЯ

– Выращивать овощи и зелень дома – это скорее хобби, эксперимент. Это то, что тебя расслабляет и дисциплинирует, потому что утром и вечером за растениями нужно ухаживать. Еще интересно выращивать овощи с детьми, – рассказывает Ксения Кубекина. – Еще мне интересно смотреть, как все растет день ото дня, а через какое-то время мне хватает овощей на несколько тарелок салата. Свои овощи, безусловно, вкуснее, чем магазинные, хоть и меньше из-за ограниченного объема земли.

Ксения использует технические горшки из черного пластика, так как они есть разных объемов и можно насыпать больше земли – тогда и овощи могут выйти покрупнее.

– Обязательно нужно брать хороший грунт, желательно сразу с прикормками, потому что почва не обновляется. Еще возьмите подходящее удобрение, и раз в 2-3 недели добавляйте его при поливе, потому что земля очень сильно истощается.

Огород на подоконнике – это легко и красиво. Фото: Личный архив героя публикации

СВЕТ

– У меня солнечный балкон и летом избыток света, но если у вас не южная сторона или же вы убираете кадки в зимнее время, особенно если дует с окон, то обязательно ставьте ультрафиолетовые лампы. Сейчас есть много недорогих – легкие, на штативах, которые можно прикрепить прямо на окно или к полке.

Однако стоит помнить, что все хорошо в меру, поэтому нужно контролировать время работы лампы. Сразу выясните, какой световой день нужен тому или иному растению, а потом либо выставлять таймер, либо вручную отключать.

Для своего садика дома нужно использовать фитолампу, особенно если мало света и тепла. Фото: Личный архив героя публикации

– Растениям необходимо отдыхать от света, иначе это приведет к гигантизму. Да и вообще с домашними саженцами важно знать, сколько нужно света, воды для каждого из них. И не надо начинать сильно рано поливать удобрениями, поскольку это все может уйти не туда и будут шикарные листья, но при этом плоды плохо завяжутся. У меня так было с баклажанами – я вырастила роскошную листву, но не сами баклажаны.

НОВИЧКАМ

Для тех, кто только думает заняться выращиванием своего мини-огорода, Ксения советует начать с «легких» растений – огурцов, салата, горошка, петрушки да базилика. Можно посадить и маленький острый перчик, потому что растет красиво – сначала весь покрывается цветками, затем появляется много плодов, которые постепенно краснеют.

– Это привлекательно смотрится на окне. Да и он достаточно живуч, хорошо прорастает.

Свежие овощи и зелень всегда под рукой. Фото: Личный архив героя публикации

Огурцы лучше брать балконного сорта, на стеблях вырастают плоды от размеров корнишона до средних. Кстати, не забудьте, что их обязательно нужно подвязывать, так что стоит заранее заготовить сетку или веревочку, по которой растение будет виться. А еще огурцам лучше поставить кадку побольше, чтобы было достаточно земли.

Кстати, в домашних условиях огурцы и помидоры не надо опылять, в отличие от, например, клубники и перцев. Для того чтобы такие растения плодоносили, нужно кисточкой или ватной палочкой собирать пыльцу с одного цветка и переносить на другой.

В домашних условиях придется вручную опылять цветы некоторых растений. Фото: Личный архив героя публикации

– Основных советов несколько. Обязательно выбирайте семена для комнатных растений, которым будет комфортно в маленьком количестве грунта, и желательно все равно подбирать под них вместительные кадки, минимум на 7-10 литров земли (это для помидоров, баклажанов и так далее; для зелени можно скромнее поставить). Выбирайте сорта, которым не нужно много света, либо делайте дополнительную подсветку. Также не забывайте поливать и пропалывать землю, чтобы она не закисала, туда попадал кислород, вентилировались корешки. И обязательно купите маленькие грабли.

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