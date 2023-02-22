«Аттис Энтерпрайс» усовершенствовал технологию закрытой перевалки угля

Компания провела модернизацию техники в порту. Фото: предоставлено ООО Компания «Аттис

Завершился очередной этап внедрения наилучших доступных технологий при перевалке угля в порту «Аттис Энтерпрайс». Над зоной выгрузки железнодорожных вагонов и очистки угля возведен пылезащитный навес.

Площадь покрытия территории составляет 7000 квадратных метров, это более 40% от всей производственной площади, на которой перегружается уголь.

Навес полностью закрыл зону выгрузки на ширину трёх ж/д путей и зону очистки. Высота стальной металлоконструкции – 24 метра.

Каркас собран в два больших пролёта, его конструкции не ограничивают перемещение погрузочной техники. Фундамент сооружения смонтирован на двенадцатиметровых буроинъекционных сваях.

Проект пылезащитного навеса «Аттис Энтерпрайс» был разработан в местном бюро «Находка проект». С учетом технических решений, сам навес изготовили на Челябинском заводе металлоконструкций – одном из передовых предприятий страны по производству конструкций для промышленного и гражданского строительства.

Для реализации проекта компания «Аттис Энтерпрайс» провела модернизацию техники в порту. В зоне выгрузки железнодорожных вагонов портальные краны заменены на современные высокотехнологичные перегружатели.

Фото: предоставлено ООО Компания «Аттис Энтерпрайс»

Строительство «Аттис Энтерпрайс» велось с декабря 2020 по ноябрь 2022 года. За этот период возведен не только навес, но и выполнены работы по закрытию периметра угольного склада железобетонными монолитными стенами высотой десять метров. Это значительно снизит ветровую нагрузку на штабели с углем и исключит попадание пыли на причалы и в бухту Находка.

Стоит отметить, что при разработке и реализации проекта был использован комплексный подход, учитывающий все производственные особенности предприятия. Такое масштабное для порта строительство было выполнено в условиях обеспечения непрерывного производственного процесса в порту, план перевалки груза в этот период полностью выполнен.

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