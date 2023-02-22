«Красиво подано»: девушки из Владивостока выяснили, какое блюдо точно понравится защитникам Отечества

Яркий и вкусный проект о культуре красивой еды собрал под одной крышей замечательных людей. Фото: Вадим ПОПОВ

Знаете ли вы, как удивить своего мужчину в День защитника Отечества? А мы знаем! И все это благодаря людям, которые в преддверии праздника собрались под одной крышей. Казалось бы, что может объединить маркетолога, шеф-повара ресторана, блогера, бренд-баристу и ведущего маркетолога сети фитнес-клубов? Ответ есть! Это кулинарный баттл «Красиво Подано» от «Комсомольской правды» во Владивостоке.

Стартовый набор продуктов. Фото: Вадим ПОПОВ

Яркий и вкусный проект о культуре красивой еды воодушевил трех участниц, которые оказались на уютной и просторной кухне Soul kitchen. В этот раз встреча проходила 22 февраля, и это не случайно: готовили представительницы прекрасного пола для наших защитников – мужчин. И самые главные критерии в этом случае – сытно и вкусно. Насчет последнего, кстати, можно было точно не сомневаться благодаря партнеру проекта – бренду соевого масла «Жемчужина Амура», которое произведено из амурской сои. Оно идеально подходит для жарки блинов, консервирования и салатов. Готовить с «Жемчужиной Амура» быстро, вкусно и полезно!

Масло идеально подходит для жарки блинов, консервирования и салатов. Готовить с «Жемчужиной Амура» быстро, вкусно и полезно! Фото: Вадим ПОПОВ

Своими гастрономическими шедеврами покорять жюри и команду «Комсомолки» собрались маркетолог Coffee Machine Юлия Бурдюжа, ведущий маркетолог сети фитнес- клубов Геометрия Фитнеса и World Class Екатерина Семеренко и Тамрико Габуния – блогер, резидент Insight People, создатель бренда украшений Tamriko perle. А оценивали их кулинарное мастерство шеф-повар ресторана «Дело в мясе» Валерий Богатырев, бренд-бариста сети автокафе Coffee Machine Никита Щукин и бренд-маркетолог ресторанов «Дело в мясе», «Ракушка» и «Сицилиан» Ксения Мукштанова.

Жюри кулинарного поединка. Валерий Богатырев, Ксения Мукштанова и Никита Щукин. Фото: Вадим ПОПОВ

По традиции, на готовку должно уйти не больше часа. Как только ведущий дал отмашку, девушки засуетились: каждая конкурсантка выбрала необходимые для приготовления продукты и приступила к творческому процессу. Кухня сразу же наполнилась невероятными ароматами жареного мяса и овощей, трав и специй, на сковородах зашкворчало масло «Жемчужина Амура». И, несмотря на то что «Красиво подано» — это соревнования между участниками, атмосфера на кухне была позитивной. Баттл превратился скорее в дружескую встречу давних приятелей, где неотъемлемой частью был предстоящий вкусный обед.

Партнер проекта – бренду соевого масла «Жемчужина Амура». Фото: Вадим ПОПОВ

Пока девушки погрузились в готовку, во главе стола появился шеф-повар Валерий Богатырев. Ему, как мужчине, предстояло выполнить ответственное задание – приготовить угощение из мяса для гостей мероприятия.

– Расскажу, как сделать быструю и легкую закуску дома. Для этого нужно взять любой кусок мяса, обжарить его, замариновать в травах, растительном масле, уксусе, и специях – соль, перец. Будем делать прожарку Medium Rare, после этого нарежем тонкими слайсами и выложим на начос с домашним майонезом, который я приготовлю тоже здесь.

Слайсы говядины. Фото: Вадим ПОПОВ

Ну что, слюнки уже потекли?

Тем временем работа на кухне кипела: девушки вносили последние штрихи в свои блюда, эксперты рассаживались поудобнее за столы в ожидании кулинарных шедевров. Первой свое блюдо представила Екатерина. Судьям кулинарного баттла предстояло попробовать рисовую лапшу с овощами и курицей по-азиатски по фирменному рецепту девушки.

Рисовая лапша по-азиатски от Екатерины. Фото: Вадим ПОПОВ

Далее Юлия накормила гостей вкусными треугольничками из лаваша с начинкой из творожного сыра, кедровых орешек, сыра с плесенью, груши и меда. Подавалось блюдо с домашним вишневым джемом.

Конвертики от Анастасии. Фото: Вадим ПОПОВ

Завершала гастрономический тур Тамрико. Девушка приготовила пасту с гребешком в соусе песто. Кстати, подачу именно этого блюда высоко оценили жюри.

Паста с гребешками и песто от Тамрико. Фото: Вадим ПОПОВ

После того, как гости высказали свое мнение и поставили оценки, пришел черед самого главного угощения – блюда от шеф-повара. Гвоздь программы безусловно никого не оставил равнодушным, тарелка с закусками опустела очень быстро.

Гвоздь программы – угощение из мяса от шеф-повара. Фото: Вадим ПОПОВ

Пока эксперты удалились для принятия решения, девушки поделились с корреспондентом «КП» своими секретами. Екатерина, которая, кстати, сама придумала технологию приготовления авторского блюда, рассказала о нюансах при работе с рисовой лапшой.

– Лапша отваривается отдельно. Потом мы смешиваем ее с овощами и оставляем «дойти». Самое главное – не переварить и потом съесть блюдо сразу. В противном случае все просто склеится – это одна из особенностей рисовой лапши.

И вот момент истины – тарелки пусты, гости сыты, и жюри уже определилось с именем победителя. Ведущий не стал томить и начал с первого места. Самой высокой оценки по мнению экспертов удостоилось блюдо блогера Тамрико. Под бурные аплодисменты девушке вручили призы – пять литров соевого масла «Жемчужина Амура», наборы дрип-пакетов кофе от сети автокафе Coffee Machine, сертификат от ресторана «Дело в мясе» и книгу от издательского дома «Комсомольская правда».

Победительница кулинарного поединка «Красиво подано». Фото: Вадим ПОПОВ

Екатерина Семеренко и Юлия Бурдюжа также получили призы от партнеров «Красиво подано». Но назвать их обладательницами второго и третьего мест у жюри язык так и не повернулся – слишком уж вкусно и красиво было в этот день!

Приятным бонусом стали букеты для прекрасных дам. Фото: Вадим ПОПОВ

Кстати, 3 марта в кулинарном поединке сразятся мужчины! Накануне Международного женского дня сильная половина человечества будет удивлять прекрасных дам своими кулинарными способностями. Подробности как всегда на сайте «Комсомольской правды – Владивосток».

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