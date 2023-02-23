«Если бы не Сережка, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь»: мать приморского солдата, погибшего в Донбассе, продолжает получать письма от друзей бойца

Военнослужащий погиб в Харьковской области. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Приморье матери бойца СВО 22 февраля передали орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына. Мать солдата, который на протяжении всей жизни изучал мир и не терял оптимизма, рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о характере, целях и героизме сына. Сергей Деменчук погиб на 35-м году жизни.

Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

По словам Надежды Соболевой, подписал контракт мужчина 22 июня 2022 года, но не дослужил до трех месяцев исполнения воинского долга чуть больше недели. Сергей, защищая Россию, погиб в Харьковской области 12 сентября 2022 года. Военнослужащий был рядовым мотострелковой части, но, как отмечают его близкие, боец планировал и дальше служить Родине и посвятить свою жизнь военной специальности.

– Он всегда был уравновешенным, спокойным и рассудительным. Мог найти ответ на любой вопрос и все объяснить. Много читал разной литературы и всегда приходил на помощь друзьям, – рассказала мама.

Спектр интересов Сергея был буквально безграничным. Многие годы молодой человек занимался торговлей: работал в строительной компании. Коллеги мужчины часто советовались с ним по разным вопросам, считали авторитетом и спрашивали мнение. Как добавила мать погибшего бойца, потом он решил открыть свое дело и отправился на Сахалин, несмотря на долги и кредиты. Построить бизнес в другом городе ему удалось, поэтому он поехал покорять столицу России, чтобы освоить новую специальность.

По словам Надежды Соболевой, ее сын изучал мир, читал, в основном, научно-познавательные статьи, литературу по психологии и медицине:

– Он говорил мне, что высшая математика – это очень интересно. Хотел дальше работать, учиться и делать что-то нужное. В работе у него все получилось.

Мужчина планировал учиться на факультете «Психологии» в Москве, но побывал в военной части на «учебке» и обрел новую цель – отправиться в зону СВО, взять оружие и защитить своих близких и страну. Желание героя сбылось посмертно. Свой долг он выполнил. Сергея наградили орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ был подписан 20 октября 2022 года президентом России Владимиром Путиным.

Сергей планировал посвятить свою жизнь военной специальности. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Новость о смерти Сергея Деменчука поразила даже родителей его бывших одноклассников. Известие шокировали: многие не могли оправиться несколько дней. Не верили в произошедшее и друзья бойца, к которым он всегда приходил на помощь.

– Когда все случилось, то его коллеги с прошлой работы и приятели начали писать такие сообщения: «Если бы не Сережка, то я не знаю, как сложилась бы моя судьба. Он принял меня в 2015 году на работу, научил всему, помог найти себя, – вспомнила письма приятелей сына Надежда.

Надежде Соболевой 22 февраля передали во Владивостоке орден Мужества. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Сослуживцы Сергея запомнили его как компанейского парня, который был душой любой компании. Редакция приносит свои соболезнования.

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