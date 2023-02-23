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23 февраля 2023 0:00

«Если бы не Сережка, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь»: мать приморского солдата, погибшего в Донбассе, продолжает получать письма от друзей бойца

Матери погибшего в СВО Сергея Деменчука вручили орден Мужества во Владивостоке
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Военнослужащий погиб в Харьковской области.

Военнослужащий погиб в Харьковской области.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В Приморье матери бойца СВО 22 февраля передали орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына. Мать солдата, который на протяжении всей жизни изучал мир и не терял оптимизма, рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о характере, целях и героизме сына. Сергей Деменчук погиб на 35-м году жизни.

Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО.

Орден Мужества передали матери погибшего бойца СВО.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

По словам Надежды Соболевой, подписал контракт мужчина 22 июня 2022 года, но не дослужил до трех месяцев исполнения воинского долга чуть больше недели. Сергей, защищая Россию, погиб в Харьковской области 12 сентября 2022 года. Военнослужащий был рядовым мотострелковой части, но, как отмечают его близкие, боец планировал и дальше служить Родине и посвятить свою жизнь военной специальности.

– Он всегда был уравновешенным, спокойным и рассудительным. Мог найти ответ на любой вопрос и все объяснить. Много читал разной литературы и всегда приходил на помощь друзьям, – рассказала мама.

Спектр интересов Сергея был буквально безграничным. Многие годы молодой человек занимался торговлей: работал в строительной компании. Коллеги мужчины часто советовались с ним по разным вопросам, считали авторитетом и спрашивали мнение. Как добавила мать погибшего бойца, потом он решил открыть свое дело и отправился на Сахалин, несмотря на долги и кредиты. Построить бизнес в другом городе ему удалось, поэтому он поехал покорять столицу России, чтобы освоить новую специальность.

По словам Надежды Соболевой, ее сын изучал мир, читал, в основном, научно-познавательные статьи, литературу по психологии и медицине:

– Он говорил мне, что высшая математика – это очень интересно. Хотел дальше работать, учиться и делать что-то нужное. В работе у него все получилось.

Мужчина планировал учиться на факультете «Психологии» в Москве, но побывал в военной части на «учебке» и обрел новую цель – отправиться в зону СВО, взять оружие и защитить своих близких и страну. Желание героя сбылось посмертно. Свой долг он выполнил. Сергея наградили орденом «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Указ был подписан 20 октября 2022 года президентом России Владимиром Путиным.

Сергей планировал посвятить свою жизнь военной специальности.

Сергей планировал посвятить свою жизнь военной специальности.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Новость о смерти Сергея Деменчука поразила даже родителей его бывших одноклассников. Известие шокировали: многие не могли оправиться несколько дней. Не верили в произошедшее и друзья бойца, к которым он всегда приходил на помощь.

– Когда все случилось, то его коллеги с прошлой работы и приятели начали писать такие сообщения: «Если бы не Сережка, то я не знаю, как сложилась бы моя судьба. Он принял меня в 2015 году на работу, научил всему, помог найти себя, – вспомнила письма приятелей сына Надежда.

Надежде Соболевой 22 февраля передали во Владивостоке орден Мужества.

Надежде Соболевой 22 февраля передали во Владивостоке орден Мужества.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Сослуживцы Сергея запомнили его как компанейского парня, который был душой любой компании. Редакция приносит свои соболезнования.

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