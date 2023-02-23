«У нас с горячкой лежали семейными династиями»: психолог из Приморья раскрыл правду о предрасположенности к алкоголизму

Приморцам рассказали, как побороть зависимость. Фото: Олег ЗОЛОТО

День профессионального алкоголика в международном календаре отмечается 20 февраля. Но это не тот праздник, который принято встречать с бокалом в руке. Это повод напомнить о борьбе с алкоголем. Приморье, к сожалению, входит в десятку самых регионов России – мы решили разобраться в том, что такое зависимость и как ее побороть. О том, как понять, что у вас проблемы с алкоголем и что делать, мы побеседовали в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4FM с Александром Кубиковым, медицинским психологом отделения профилактики районного наркологического диспансера.

– Что значит алкогольная зависимость с психологической точки зрения?

– Когда у тебя в организме есть вещество, ты чувствуешь себя хорошо. Когда этого нет – плохо. Все происходит в мыслях: когда пьян – эйфория. Если ты трезв – грусть. Вот так формируется психическая зависимость. Люди, которые не употребляют, у которых нет проблем, которые независимы от алкоголя… Их эмоции живые, они подстраиваются под ситуацию, настроение, состояние. А если возникает зависимость, мы попадаем в плен этого вещества. Это распространяется почти на все: никотин, алкоголь, наркотики, в том числе кофе, чай, энергетики.

– Мы говорим о причине не только неадекватного поведения, но и многих заболеваний. Что организме попадает под удар в первую очередь?

– Скажу про головной мозг, лобные доли, отвечающие за прогноз. Когда человек начинает употреблять алкоголь, появляются проблемы прогноза. Он не может выстраивать свое будущее, не видит последствий. Например, я напьюсь – меня уволят с работы. А у него: напьюсь и даже не думаю, будет у меня конфликт в семье или нет, потеряю ли я карьеру. Первым страдает головной мозг, затем возникают проблемы с памятью, вниманием, мышлением. Наступает общая деградация. Не зря, когда в 19–20 веках была эпидемия сифилиса, говорили, что врач, который может это лечить, знает всю медицину, потому что эта болячка поражала буквально все. На данный момент специалист, который может лечить алкоголизм, знает все. Ведь нет таких органов и систем в организме, которые бы не поражал алкоголь.

– Никто из нас не рождается алкоголиком сразу. Почему человек начинает пить? С чего все начинается?

– Разные причины. Кто-то не может нормально общаться, ему нужна социальная «смазка», чтобы начать разговор. А алкоголь выступает в качестве этой роли. У кого-то тревога, заниженная самооценка. Кому-то хочется радости и веселья. Все упирается в эмоциональные вещи. Огромную роль играет семья. Считается, что где-то до пяти лет ребенок не оценивает адекватно своих родителей. Если в семье пьют – для него это норма. Дети принимают это, как уместную картину мира. Потом взрослеют, начинают понимать, что это плохо, возникают проблемы.

– Но все-таки генетическая предрасположенность существует?

– Скорее, это то, о чем я говорил, когда ребенок фотографирует поведение родителей. Но помню, у нас на Гоголя 35 в остром отделении наркологии лежали целые семейные династии. Папа, мама – алкоголики, их дети, которым по 19 лет, поступали на лечение с белой горячкой. Тут уже речь идет о генетической предрасположенности. Да, она существует. Как и шизофрения, она может выскочить через поколения. Не случайно же, когда мы заполняем данные о болезни, спрашиваем пациента о зависимостях у родственников.

– Зависимость может развиться у человека из любой социальной группы?

– Конечно, из любой. Но, когда мы говорим про группу риска, сюда автоматически попадают мужчины из рабочего класса.

– Как определить, есть зависимость от алкоголя или нет? Где та самая грань?

– Определить просто. Если употребление вещества вызывает проблемы, но человек ничего не меняет – это зависимость. Если говорить о каких-то деталях и тонкостях, на память приходит одна ситуация. Расскажу об одном мужчине. Он нормально ведет себя в обществе, есть семья, дети. И говорит: «Я привык приезжать вечером с работы и идти домой через киоск, где пиво продается. Беру пару баночек, прихожу домой и за вечер одну-другую выпиваю. И так каждый день. Иду однажды, а киоска нет, он сгорел. Прихожу домой, чувствую, что чего-то не хватает». Это та самая психическая зависимость. Мне чего-то не хватает, возникает дискомфорт, напряжение. Поскольку он был человеком разумным, сразу подумал про зависимость, что спиться может и перестал покупать это пиво. Есть заболевания, а есть предпатологическое состояние. Люди, у которых формируется зависимость от алкоголя, может резко осенить, что употреблять – это здорово. Вот я в пятницу выпью, и все будет хорошо. И цель моей жизни расформирована. Что бы там ни было: работа, какие-то проблемы – все сделаем, все решим. Главное в пятницу выпью, в субботу, и будет здорово. Конечно, это деструктивное поведение. На что стоит обратить внимание? На родственников и близких. Мы не можем быть объективны к себе. «Это что, много? Да все выпивают! И я». Когда же семья или друзья говорят, что ты стал много выпивать, есть повод задуматься и обратить на этот момент внимание. А потом сначала пойти к медицинскому психологу на консультацию, а потом, в зависимости от формы и степени зависимости, к наркологу.

– Если сравнивать с предыдущими годами, пристрастие к алкоголю во Владивостоке растет или нет?

– Министр здравоохранения Мурашко говорит, что за последние 11 лет идет снижение употребления алкоголя на 43%. Можно говорить об улучшении ситуации. Здоровый образ жизни стал популярен. ЗОЖ, правильное питание, много молодых людей ходят в спортзалы, на пробежки.

– Почему не у всех получается бросить пить?

– Наркология – часть психиатрии. Многие наши пациенты, страдающие алкоголизмом, могут лежать еще с какими-то пограничными психическими заболеваниями: неврозы, психопатии, отдаленные последствия травмы головы. Это тоже накладывает определенные трудности на отказ от алкоголя. То, что происходит за год – это воздержание. То, что после года – ремиссия. И, как показывает статистика, продолжительный отказ, победа над этим заболеванием, наступает после четвертой, пятой попытки обращения на лечение к специалисту. Один раз попал на лечение, ничего не понял. Жена, например, сдала – напьюсь ей на зло. Второй раз поступил, что-то хотел понять, но опять вышел и сорвался. Попытки могут растянуться на несколько лет или даже десятилетий. Но случаи, когда люди смогли победить алкогольную зависимость, есть. Группы анонимных алкоголиков, куда идут люди с зависимостью, которые понимают свою проблему и выздоравливают по этой программе.

– То, что у тебя алкогольная зависимость, нужно еще принять. А это не всегда просто. Что делать в этом случае?

– Важно, чтобы у человека была мотивация. Наши отделения приморского краевого наркодиспансера работают по специальным программам. Пациенты поступают на лечение, с ними работают психологи, стараясь замотивировать их на прохождение реабилитационной программы. Ребята из групп анонимных алкоголиков, наши специалисты, социальные работники и люди, у которых в прошлом были проблемы с зависимостью, приходят с ними побеседовать. Другими словами, мотивационная программа – это когда пациента уговорили на лечение. И те, кто идет дальше лечиться, потом закрепляются за наркодиспансером. Они ходят раз в месяц на беседы, на лечение, а потом выздоравливают.

– Порой люди доходят до крайней точки в своем алкоголизме. Что все-таки такое «белочка»?

– Это обычно происходит во время второй стадии алкоголизма, примерно в середине. Когда человек находится в запое, организм истощается, устает. Тело пытается выйти из этого состояния, потому что алкоголь уже просто не идет. И в течение 3–10 суток у человека начинает нарушаться сон, появляется тревога, и возникают галлюцинации. В этом случае пациент становится опасен для себя и для окружающих. Первая стадия этого бреда – я прячусь, например, под диван. Вторая – я начинаю защищаться, двигаю диван к двери, потому что мне кажется, что на лестничной клетке кто-то стоит. Третья – это нападение. Но это все происходит только в голове. А я уже выскочил на лестницу, там соседка с собачкой с прогулки пришла.

– Что с этим можно сделать?

– Только скорая помощь и психиатр. Иначе эти галлюцинации будут развиваться.

– Почему говорят, что пришла именно «белочка»?

– Белая горячка. При алкогольном делирии повышается температура и бледный кожный покров. Белый и горячий – «белочка».

– Совет для всех, кто задумывается, но боится прийти и начать проходить лечение у специалиста?

– Есть анонимная форма работы, она бесплатная. Приходишь, говоришь, что много стал выпивать. И мы будем с тобой работать, разговаривать о твоих проблемах. И даже не нужно заводить историю болезни. Но к этому нужно прийти самостоятельно.

Во Владивостоке несколько десятков групп само- и взаимопомощи тем, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимости. Адреса, время работы и уточняющие номера опубликованы на сайте регионального правительства. Большая часть организаций оказывает услуги анонимно.

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