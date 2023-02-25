Добилась перевозки, сопровождала в вертолете: как приморский врач спасла женщину, которая три года ждала операцию

Врач-кардиолог ККБ №2 Наталья Бардюкова. Фото: предоставлено Натальей Бардюковой.

Приморцы продолжают обсуждать в социальных сетях удивительную и по-настоящему добрую историю спасания жительницы с серьезным заболеванием. Благодаря врачу-кардиологу Краевой клинической больницы №2 Наталье Бардюковой, женщину экстренно доставили на вертолете в Хабаровск и сделали ей операцию, которую она ждала больше года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,

Как рассказала Наталья Бардюкова, 66-летнюю пациентку госпитализировали в ККБ №2 еще 2 февраля. Здесь она должна была пройти предоперационное обследование. Женщине с диагнозом аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью было необходимо протезирование клапана, причем требовалось оно ей еще с 2020 года.

– Семь лет назад пациентка перенесла аортокоронарное шунтирование, поэтому открытая операция была невозможна. Но в 2021 году клапанов не было, женщину поставили в лист ожидания, параллельно ей оформили документы на квоту в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Новосибирске.

Протезирование клапана требовалось пациентке с 2020 года. Фото: предоставлено Натальей Бардюковой.

По словам Натальи, пациентка добровольно отказалась от помощи в Хабаровске, понадеявшись на то, что в Новосибирске все сделают быстрее. Когда она поступила в ККБ №2, у нее на руках уже были билеты в Новосибирск: 15 февраля она должна была улететь на долгожданную операцию, но позже ей позвонили и сообщили, что клапанов нет и поставили в лист ожидания на апрель.

Женщина ждала операцию не первый год, из-за чего ее состояние начало ухудшаться: из-за нехватки воздуха ей приходилось спать сидя, также появились кратковременные синкопальные состояния (внезапная потеря сознания, которой сопутствует снижение тонуса мышц. – Прим. ред).

– Поэтому я позвонила в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, объяснила ситуацию. Кардиохирурги подняли все документы пациентки, так как здесь она уже проходила консультацию, провели консилиум и решили закупить клапан индивидуально для нее. У них 85 человек на очереди для протезирования, а в год по квоте дается 12 клапанов.

Протез важной части сердца купили в Москве и выслали из столицы России в Хабаровск в среду, 15 февраля, но из-за разницы во времени прибыл он только в четверг. Все это время врачи бывшего центра Дальнего Востока интересовались состоянием женщины, которое вскоре резко ухудшилось – начался оттек легких. Изначально предполагалось, что 17 февраля она пройдет консультацию в соседнем городе, обследуется, а в понедельник, 20 числа – ее прооперируют, но планы пришлось подкорректировать.

Операцию назначили на 17 февраля в 15:00. Из Владивостока до Хабаровска вертолет медицины катастроф летел три часа, все это время Наталья ухаживала за пациенткой и поддерживала подачу кислорода. Воздушное судно успешно приземлилось в городе в 14:00.

Наталья ухаживала за пациенткой во время всего полета. Фото: предоставлено Натальей Бардюковой.

– Конечно, я переживала, как бы она долетала, ведь ее состояние было тяжелым, но она молодец, благополучно перенесла это «путешествие». Однако с моей стороны в этом нет ничего особенного, это моя обычная работа. Такие пациенты у нас бывают часто, эксклюзивность этой ситуации в том, что женщину пришлось экстренно транспортировать из-за резкого ухудшения состояния, а также мы индивидуально закупили клапан.

Как добавила Наталья, операция прошла успешно, клапана подошел идеально, а уже в понедельник, 20 февраля, женщину из отделения интенсивной терапии перевели в обычные палату.

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