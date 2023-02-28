Дальневосточная ипотека в Приморье в 2023 году: как рассчитать кредит и где покупать жилье

Источник: Домклик

Каждая вторая квартира в новостройках Дальневосточного федерального округа приобретается с помощью Дальневосточной ипотеки. Такие данные обнародовали в конце января в пресс-службе полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Только в 2022 году жилье по этой программе купили почти 26 тысяч семей России — это на 48% больше, чем годом ранее. Интересно, что абсолютное большинство заемщиков — 19 тысяч семей — оформили Дальневосточную ипотеку в Сбербанке, получив 85 миллиардов рублей на всех.

Самым активным пользователем этой программы в ДФО является Приморье. С начала действия Дальневосточной ипотеки в конце 2019 года жители края оформили более 30 тысяч кредитов на сумму 128 миллиардов рублей. Чаще всего, по статистике сервиса Домклик, льготные займы оформляют во Владивостоке.

В декабре 2022 года действие Дальневосточной ипотеки продлили до 2030 года. За это время, по прогнозам экспертов, «новоселье по сниженной ставке» смогут сыграть еще около 117 тысяч российских семей. Как войти в число счастливчиков и что нужно, чтобы получить льготный заем на покупку квартиры, разобрались вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Вспоминаем азы

Дальневосточная ипотека позволяет купить жилье в нашем регионе (а это, на минуточку, 40 процентов территории страны!) по ставке 2% на весь период кредитования. Впрочем, в Сбербанке, например, ставки еще ниже — от 1,5% годовых.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто может получить льготный кредит? Список довольно широк.

-Семьи — с детьми или без, где муж и жена не достигли 36-летнего возраста

-Родители-одиночки того же возраста с одним или несколькими детьми до 19 лет

-Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций с общим стажем в должности не менее 5 лет

-Граждане РФ, переехавшие в ДФО из зоны проведения спецоперации (эту категорию добавили летом 2022 года)

-Участники программы «Дальневосточный гектар»

Для последних трех групп возраст и семейное положение не имеют значения.

Одна из приятных особенностей Дальневосточной ипотеки (в дополнение к выгодной ставке) — это то, что кредит можно взять не только на квартиру в новостройке, но и на строительство жилья и даже на «вторичку». Хотя и с ограничениями: «вторичку» одобрят только в сельском населенном пункте или моногороде. В Приморье к ним относятся Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, поселки городского типа — Лучегорск, Светлогорье, Ярославский, Восток, Новошахтинский и поселок Липовцы.

С перечнем документов, необходимых для оформления «Дальневосточной ипотеки», можно познакомиться на сервисе Домклик. Важно помнить, что первоначальный взнос для получения кредита составляет от 15%, максимальная сумма — 6 миллионов рублей, а максимальный срок — до 20 лет.

На заметку: постоянная прописка на Дальнем Востоке для оформления льготной ипотеки не требуется. Главное, зарегистрироваться по адресу купленной недвижимости в течение 270 дней после сделки. Если не уверены, что проживете во Владивостоке или Приморье до конца своих дней, не страшно: чтобы сохранить минимальный процент, прописку в ДФО достаточно иметь в течение хотя бы пяти лет.

Рассчитать ежемесячный платеж, необходимый доход и разобраться в деталях поможет калькулятор сервиса Домклик.

Рассчитать условия

Допустим, мы решили купить в Дальневосточную ипотеку квартиру от застройщика во Владивостоке за 5,5 миллиона рублей («однушки» примерно по такой цене можно найти, допустим, в новостройках Первомайского района).

Первоначальный взнос — минимальные 15%, это 825 тысяч рублей. Срок — 20 лет (всегда лучше выбрать максимальный период, а затем сократить его за счет досрочных выплат, чем обречь себя на большие платежи). Калькулятор тут же подсказывает: ежемесячный доход, необходимый для одобрения ипотеки, составляет чуть больше 36 тысяч рублей. Но это самый-самый минимум: в идеале (не для банка, а для вашего комфорта) на выплаты по кредитам должно уходить не более пятидесяти процентов зарплаты.

Ежемесячно банку придется отдавать почти 23 тысячи рублей, но снизить финансовую нагрузку поможет налоговый вычет: около 370 тысяч рублей, которые можно будет получить и с расходов на саму квартиру, и с процентов по ипотеке.

Источник: Домклик

Больше всего шансов получить минимальную ставку по Дальневосточной ипотеке — у зарплатных клиентов Сбера, тех, кто воспользуется услугой электронной регистрации сделки на Домклик, и у тех, кто готов застраховать свою жизнь и здоровье. Несмотря на то, что пункт о страховке — добровольный, его использование позволяет снизить ставку по ипотеке на целый процент.

Здесь же, на калькуляторе Домклик, можно заранее прикинуть, как изменит общую финансовую картину досрочное погашение ипотеки — например, на сколько сократится срок или размер выплат, когда вы «закинете в топку займа» тот же налоговый вычет.

Осталось добавить, что выбрать подходящую квартиру также можно на Домклик.

Источник: Домклик

Только во Владивостоке и только в новостройках на момент написания статьи здесь было представлено более 5 тысяч вариантов недвижимости.

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