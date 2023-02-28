Какие концерты пройдут во Владивостоке в марте 2023 года: афиша мероприятий

Публикуем актуальный список концертов в марте. Фото: Руслан НОВИКОВ

В первый месяц весны во Владивостоке выступят артисты российской эстрады, а также местные исполнители. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список концертов и афишу мероприятий, которые пройдут в Приморье в марте 2023 года.

3 марта, Арсен Мукенди «Все лучшие хиты Майкла Джексона», 6+

Где: Приморская краевая филармония, улица Светланская, 15.

Во сколько: в 19:00.

Шоу-концерт, на котором прозвучат всеми узнаваемые хиты легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона. Исполнит их Арсен Мукенди – российский певец, многократный победитель и участник различных музыкальных шоу, обладающий сильнейшей энергией. Помимо зажигательных песен, вас ждут и дикие танцы.

8 марта, ЛюSEA, 12+

Где: клуб, улица Светланская, 83.

Во сколько: в 20:00.

Один из самых известных голосов Владивостока. Люся Алексеенко в музыкальном мире известна как ЛюSEA. В 2006 году записала песню «Дороже золота», которая вызвала ажиотаж во всех уголках России. Ее и много других композиций вы сможете услышать на авторском рок-концерте в международный женский день, не пропустите!

11 марта, Антоха МС, 16+

Где: клуб «Водолей», переулок Павленко, 6.

Во сколько: в 19:00.

Один из самых узнаваемых хип-хоп исполнителей России. Его жизнеутверждающие песни с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы попадают точно в сердце и никого не оставляют равнодушным.

Каждый его релиз получает мощную поддержку от поклонников и положительные отзывы критиков. За восемь лет Антон выпустил девять пластинок. Мини-альбом «Летний», вышел в июне 2022 года. Все треки о простых вещах и событиях.

11 марта, Aleks Ataman и Finik, 12+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 19:00.

Молодые исполнители стали наиболее известны публике после хита «Диалоги тет-а-тет», который, несомненно, покорил интернет.

Ретро-стиль, девяностые, искренние тексты о любви, дружбе и жизни. Ребята поют о том, что близко каждому, это и привлекает не только подростков, но и взрослых. Коллектив впервые выступит во Владивостоке!

12 марта, XOLIDAYBOY, 12+

Где: клуб «Mix», улица Всеволода Сибирцева, 15.

Во сколько: в 19:00.

Молодой исполнитель Иван Ржевский, покоривший слушателей не только своей непринужденностью в музыке, но и текстами, которые не покидают лидирующие позиции в музыкальных топ-чартах России.

Впервые вы сможете увидеть всю бурю энергии артиста на сцене нашего города в рамках первого большого тура Ивана.

13 марта, Кирилл Туриченко, 6+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Участник таких популярных музыкальных проектов, как «Маска» и «Шоусмаскгоон».

В рамках тура по Дальнему Востоку Кирилл Туриченко даст несколько концертов, где впервые присутствующие смогут услышать новые сольные песни артиста, а также всеми полюбившиеся хиты.

17 марта, Emin, 12+

Где: «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38.

Во сколько: в 19:00.

Emin – чуть ли не самый романтичный исполнитель российской эстрады. Вместе с насыщенной музыкальной программой зрителей ждет живая музыка и самая теплая атмосфера.

Перед вами прозвучат известные хиты – «Отпусти и лети», «Девочка Моя», «Нежная», а также новинки и необычные стилевые перевоплощения.

26 марта, Shortparis, 16+

Где: клуб «Америка», улица Выселковая, 39.

Во сколько: в 20:00.

Группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2012 году, успела поучаствовать во многих международных музыкальных фестивалях, а также выступить на разогреве у известных групп.

Музыка Shortparis – жесткий экспериментал, синти-поп, готический рок и модернистский авант-поп. Полный восторг и непредсказуемость.

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