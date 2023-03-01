Российский ученый прокомментировал резонансное заявление голландца о надвигающемся на Камчатку катаклизме

Предполагается, что колебания земной поверхности произойдут уже в ближайшие дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kam.emsd.ru.

Очередную природную катастрофу пророчит сейсмолог из Нидерландов – так с недавних пор называют Голландию. Фрэнк Хугербитс считает, что уже в начале марта Камчатку и Курильские острова сотрясут подземные толчки в 7-8 баллов, что оценивается как мощное землетрясение. Резонансное заявление прокомментировал директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На страницах в социальных сетях Фрэнк Хугербитс накануне опубликовал заявление, которое не на шутку встревожило общественность. По мнению сейсмолога, 3 и 4 марта, а также 6 и 7 положение небесных тел, в том числе Земли, Меркурия и Сатурна может привести к сильной сейсмической активности. По его словам, мощное землетрясение в 7-8 баллов произойдет на Камчатке и Курильских островах.

И можно было бы даже не обращать внимание на высказывание голландца, если бы не одно «но»: землетрясение в Турции случилось после спустя три дня после его пророчеств. И это при условии, что предсказать эту природную катастрофу практически невозможно.

Высказывание Фрэнка Хугербитса в социальных сетях.

Не отреагировать на такого громкое заявление просто было невозможно. Тем более видеоролик с подробным пояснением уже успел облететь все местные социальные сети. Остроты моменту добавляет и тот факт, что некий институт SSGEOS поддерживает высказывания сейсмолога и буквально подписывается под его постами. По наведенным нами справкам известно, что SSGEOS – Solar System Geometry Survey (Исследование Геометрии Солнечной Системы). Из информации на сайте НИИ следует: о вероятности и масштабе того или иного сейсмического события здесь судят по расположению планет и Луны. Они образуют определенные фигуры, которые и позволяют сделать выводы на ближайшее будущее. Особая компьютерная программа – чуть ли искусственный интеллект – ищет в нынешних фигурах сходство с теми, которые выстраивались раньше во время сильных землетрясений, и сигнализирует о надвигающейся опасности.

Председатель Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска Данила Чебров не исключает возможности сильных землетрясений на полуострове. Они происходили в прошлом, возможны и в будущем. Каких-то надежных и достоверных предвестников, которые позволили бы точно предсказать надвигающуюся катастрофу, на сегодняшний день не существует.

– Фрэнк Хугербитс пытается строить свой прогноз по некоторому «индексу геометрии Солнечной системы» – пытается найти соответствия сейсмической активности упорядоченному положению крупных небесных тел. Идея не лишена смысла, и известны попытки построить такие прогнозы – связать движения небесных тел Солнечной системы с сейсмической активностью. В реальности эта связь оказывалась довольно слабой, и как основной прогностический признак ее использовать затруднительно. Также автор методики пытается вовлекать данные по некоторой «атмосферной флуктуации», но что это за данные – неясно. Заметим, что нам известны попытки создать методику прогноза землетрясений по вариациям атмосферного давления, но триггерный эффект атмосферных явлений тоже оказался не столь убедительным, как бы нам хотелось.

В реальности подобных прогнозов нет, а потому оценить их эффективность невозможно. Более того, где-то в одном месте и официально они не публикуются, а появляются на личном сайте Хугербитса или в социальных сетях. Доверия такие высказывания у местных ученых не вызывают.

– Мы не имеем возможности детально оценить технологию, поскольку на его сайте эти сведения приводятся фрагментарно, а научных публикаций автор методики не имеет. Таким образом, Фрэнк Хугербитс не является ученым профессионалом, его можно назвать сейсмологом-любителем. Это дает повод с большим подозрением относиться к его декларациям, тем более в такой чувствительной области.

По словам Данилы Чеброва, формулировки Хугербитса неточны. В частности, это относится к прогнозу о землетрясении в Турции. – Рано или поздно в этом регионе произойдет землетрясение с магнитудой около 7.5, – гласила запись в социальных сетях.

То есть фактически, прогноз мог сбыться в любое время, но так совпало, что сбылся в ближайшие три дня. Так как подобное уже бывало ранее, не исключено, что и в будущем подземные толчки могли в любом случае снова повториться. А тот факт, что Фрэнк Хугербитс так широко заявляет о катаклизме, говорит лишь о том, что с этикой прогнозирования землетрясений он вовсе не знаком.

– Все вышесказанное объясняет скепсис научного сообщества и меня лично по отношению к этой персоне и его деятельности. За долгие годы существования Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений подобных случаев было довольно много. Некоторые из них также получали известность после одного-двух удачных прогнозов, но потом уходили в небытие, уклоняясь от системной работы и избегая открытого и честного экспертирования своих прогнозов.

Но, к слову сказать, методику пообещали рассмотреть на ближайшем заседании КФ РЭС.

Редакция «КП – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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