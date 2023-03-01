Все о сборе и анализе улик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мало кто знает, но 1 марта отмечают не только первый день весны и российский праздник котиков. В 1919 году в нашей стране появился первый Кабинет судебной экспертизы. С тех пор День экспертно-криминалистической службы системы МВД России и празднуют ежегодно. За целый век профессия не лишилась таинственного очарования. И хотя многие знают о криминалистах только то, что они собирают улики в пакетики и ищут отпечатки, мы собираемся развенчать эти мифы. О своей работе в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 ФМ) рассказал всю правду Шамиль Шаукатович Давлетханов, заместитель начальника отдела криминалистических экспертиз УМВД России по Приморскому краю.

– С чего и во сколько обычно начинается ваш день?

– С домашних дел, как у всех. Будильник стоит на 6 утра: задачи нужно распределить. Сначала уделяю внимание моим животным, а потом остальному. У меня кот и щенок, живут они прям как кошка с собакой.

– Благодаря фильмам мы представляем себе криминалиста как человека с линейкой и фотоаппаратом. Насколько это верно?

– Эти инструменты всегда должны быть на осмотре мест происшествий. В фильмах, кстати, можно увидеть либо очень молодого сотрудника (обычно девушку), либо мужчину в возрасте. Последний чуть ли не один и тот же в каждом сериале. Отчасти, это может быть так, но в нашей профессии есть разные люди. Молодые сотрудники, которые только пришли с института, либо учатся по профилю в системе МВД или на «гражданке». Есть и люди преклонного возраста.

– Что это за профессия – криминалист? Можно подробнее?

– Это человек, который имеет специальные познания в области с целью дальнейшего доказательства факта преступления. Работа многогранна. Есть сотрудники, которые выезжают на осмотр места преступления: с чемоданом, линеечкой, фотоаппаратом. Есть эксперты, которые работают в лабораторных условиях.

– Самый распространенный миф о вашей профессии?

– То, что специалисты выезжают на задержание преступников. Криминалисты – это все-таки другие люди. Как говорят в наших кругах, «умственного труда». Потому что без знаний в нашей области не проходит ни одно расследование уголовного дела.

– Сколько времени может провести криминалист на месте преступления?

– До нескольких часов, так как площадь участка может быть значительной. Или если нужно уделить особое внимание сбору доказательств. В моей практике самое большее – около пяти часов.

– Правда ли, что всегда остаются улики, как бы преступник ни пытался их скрыть?

– Естественно.

– Исходя из вашей практики, вы замечаете какие-то вещи в обычной жизни? Когда заходите в автобус, например?

– Профдеформация есть у всех, волей-неволей обращаешь внимание на следы. Даже следы животных рассматриваешь.

– В сериалах мы часто видим, как человек протирает тряпочкой ручки дверей и авто, чтобы убрать отпечатки. Это правда помогает?

– Затирая одни следы, можно оставить другие. Поэтому задача криминалиста – эрудированно подходить к сбору доказательств.

– Как собирают отпечатки пальцев?

– Сначала нужно подумать, где могут остаться эти следы. Потом предметы просматривают с помощью источников освещения. Затем участки обрабатывают дактилоскопическими порошками.

– В одном фильме была интересная мысль: с оружия можно стереть отпечатки, но никто не догадывается убрать их с патронов. А ведь их заряжали в обойму без перчаток. Всегда ли удается найти улики?

– Абсолютно. Особенно на оружии, как вы сказали. Также и на любом другом предмете, и на определенных участках местности. Нужно просматривать обстановку, оценивать ее, чтобы выявить разные следы.

– Насколько эффективны молодые сотрудники, которые только пришли в профессию?

– Все зависит от самого специалиста. Есть люди, которые специально обучаются, они подкованы технически и теоретически. Некоторые приходят не из системы МВД, а с обычного гражданского ВУЗа, и их нужно еще дополнительно обучить. Давать им теоретических знаний и практический опыт от более опытных сотрудников.

– Как часто используют пробы и анализы ДНК? Насколько они помогают?

– В России эта практика широко распространена. В нашем регионе тоже была открыта ДНК-лаборатория. Этот анализ хорошо помогает раскрывать преступления.

– Что нового сейчас появилось в работе криминалистов?

– Совершенствуется и наша работа, и преступный мир. Кроме ДНК-лабораторий мы применяем установки для отстрела оружия [устройство регистрирует скорость пули - Прим.ред.], пулеулавлеватели, хромотографы [разделяет смеси на вещества - Прим.ред.] и т.д

– Какие вещественные доказательства собираются непосредственно на месте?

– Следы рук и ног, транспорта, отметины от орудий взлома, ДНК. Все, что является носителем информации.

– В фильмах нам показывают, что у полицейских всегда есть с собой целлофановый пакетик и пинцет. Это так?

– Да. Даже у следователей есть упаковочные материалы. Бывает, приносят к тебе стопку этих пакетиков, хватаешься за голову… но глаза боятся – руки делают.

– Есть ли у вас специалисты по преступлениям в Интернете?

– У нас есть отдел компьютерных экспертиз, который и занимается исследованием информации на разных носителях.

– Правда ли, что когда находят труп, его обводят мелом на месте?

– Я бы не сказал, что это миф. Это делается, чтобы не потеряться в пространстве. В начале мы все зафиксировали, сделали всю работу, а потом можно и мелом обвести.

– Какие необычные дела вы раскрывали на вашей практике?

– Убийство необычное. Помещение было закрыто, человек находился один в квартире. Такое было ощущение, что он свел счеты с жизнью. Но мы установили, что его убил родственник. Помогли следы рук, обнаруженные на месте преступления, отпечатки совпали с преступником. Его задержали, он дал признательные показания.

– А какой самый жуткий случай был в практике?

– Убийство-расчлененка. Муж убил и «разделал» жену в ванной.

– А курьезный?

– Преступник совершил кражу. Никаких следов не оставил, но увидел на столе брошенную шоколадку. Видимо, проголодался. Решил ее попробовать и оставил там свой след: и ДНК, и отпечатки зубов.

– Как вы пришли в криминалистику? Почему выбрали эту профессию?

– После 8 класса у меня я 2 года учился в лицее милиции. А затем как-то затянуло, я поступил в Саратовский юридический институт МВД России по специальности «судебная экспертиза». Сначала я до конца не понимал профессию, но с каждым годом становилось интереснее. По сей день затягивает, до сих пор узнаю что-то новое.

– А романтика в вашей профессии есть?

– Она везде есть. Особую эйфорию испытываешь от положительных результатов.

– Были моменты, когда хотелось все бросить?

– У каждого такое бывает. Но умом понимаешь, что это твое: столько лет работал, столько вложил в это сил и средств. И эта мысль уходит.

– Проявляется ли различие полов в вашей профессии? Кто оказывается эффективнее?

– Не важно, мужчина или женщина, главное – как ты обучался, и какой опыт накопил. Насколько ты развиваешься в дальнейшем. Примерно одинаковые показатели независимо от пола.

– Как попасть к вам на службу?

– Прежде всего нужно высшее образование в определенной области. Если речь идет о том, чтобы попасть именно в наш отдел. Важно стремление работать, желание самообучаться. Ведь ты приходишь и продолжаешь учиться: направляешься на получение допуска к осмотру места преступления, получаешь его и так далее.

– Ваши поздравления коллегам?

– Здоровья и не останавливаться на достигнутом! Молодым сотрудникам желаю набираться опыта у более старших товарищей. А ветеранам хочу пожелать здоровья: вам и вашим близким. И спасибо, что вы делитесь опытом!

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Криминалист из Приморья – о самых курьезных случаях (Яндекс.Музыка) (Радио «КП»)

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