Чаще всего бездомными животные становятся из-за беспечных хозяев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бездомные животные беззащитны, от нас напрямую зависят их жизни. Многие думают, что спасти всех все равно не удастся и проходят мимо, но главное – начать. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала список основных благотворительных фондов по защите животных в Приморском крае – любой неравнодушный может принять участие и сделать мир чуточку добрее. В публикации отражены контакты благотворительных организаций, куда можно отдать беспомощных собак и кошек, других домашних питомцев.

ГДЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ В ПРИМОРЬЕ

УМКА

Где: Владивосток.

Контакты: 8 (914) 790-08-33.

Фонд «Умка» с 2014 года официально занимается спасением с улиц животных и поиском для них новых семей. Однако помощью питомцам организация занималась еще задолго до этого. Кошек и собак лечат, стерилизуют, дают временный приют и пристраивают в семьи. Фонд существует за счет пожертвований обычных жителей, членов самой организации и волонтеров.

За время работы смогли построить свой центр реабилитации и временной передержки «Умка» – кстати, единственный во Владивостоке.

Также волонтеры организовывают «Уроки добра» в образовательных учреждениях, тем самым прививая ребятам гуманное отношение к животным.

Организаторы первого в регионе фестиваль-выставку беспородных собак «Дорога домой». Целью которого было подобрать новые семьи для песиков.

ЗООИНФОРМ

Где: Владивосток.

Контакты: 8 (423) 227-37-56.

Общественная некоммерческая организация начала свою работу в далеком 1996 году и существует до сих пор благодаря добровольным пожертвованиям всех небезразличных к проблеме. Все животные, которые попадают сюда до пристройства, временно живут в клиниках, где проходят полное обследование, стерилизацию и лечение.

За годы работы волонтерам фонда удавалось спасать не только домашних животных, но и птиц, тюленя, змей, обезьян и даже косулю.

Участники фонда всегда рады любой помощи, гостям, приезжающим на передержку и фотографиям питомцев, которые нашли свой дом.

ДРУГ

Где: Владивосток.

Контакты: 8 (967) 958-06-00.

Некоммерческий фонд функционирует с 2000 года. Вся помощь происходит только на деньги сотрудников фонда, волонтеров и простых людей, которые не в силах пройти мимо.

Животные, которых опекает организация, могут проживать в частном приюте, на временной передержке у одного из волонтеров, или в специальных клиниках, где их полностью пролечивают, стерилизуют и кастрируют в рамках льгот.

МУРКА

Где: Владивосток.

Контакты: 8 (950) 284-56-86.

Фонд «Мурка» официально был оформлен в 2016 году, но помогать участники фонда стали с 2012.

Это некоммерческая организация, нефинансируемая государством, все животные содержатся в домах участников фонда, у обычных граждан и в арендуемых помещениях на средства пожертвований.

Вы всегда можете обратиться к ним и для вашей семьи подберут кошечку или собачку, дадут советы по воспитанию, кормлению и вакцинации.

Все животные, попавшие под опеку, проходят обследование, если необходимо – лечение, реабилитацию, стерилизацию и вакцинацию.

У фонда на пожизненном попечении находятся старые и больные животные и также животные готовые переехать в новую семью. Сейчас на попечении фонда находятся 68 животных, большинство из них кошки.

ВЕЛЕС

Где: Артем, улица Мелиоративная, 2.

Контакты: 8 (966) 276-42-77.

Некоммерческий благотворительный фонд помощи бездомным животным – сотни спасенных, вылеченных, привитых мокрых носиков, которые ждут своего человека.

На территории зооцентра находится и гостиница для хвостатых, временно оставленных по причине отъезда владельца, дрессировочный зал, питомник породы сиба-ину и чихуахуа. Оставляя свое животное, приходя на занятия по обучению или покупая породистого щенка, вы в первую очередь даете брошенным хвостикам возможность обрести дом посредством вырученных средств.

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