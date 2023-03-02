«Сегодня мы даем рынку готовые решения – как вырастить сою или кукурузу», – Степан Инюточкин

Элеватор» позволяет зерну долго храниться и оставаться качественным. Фото: предоставлено ООО “Таргет Агро”

Приморье занимает второе место по производству сельскохозяйственной продукции на Дальнем Востоке. Местные предприятия славятся, в первую очередь, объемами выращивания сои и кукурузы, востребованными как на российском рынке, так и за рубежом. Несмотря на хорошие показатели, часть приморских компаний продолжает работать в минус или убыток, теряя возможности развиваться. Для многих по-прежнему остается под вопросом – как стать эффективнее, не прогореть и увеличить рентабельность? Ответить на это может группа компаний «Таргет Агро».

Дальневосточный эксперт по созданию моделей ведения бизнеса с богатым опытом по выращиванию разных культур провел в Уссурийске конференцию «Агробизнес: новые возможности в современных реалиях». Где лучшие рынки сбыта? Как группа компаний использует беспилотники, и почему выбрать «Таргет Агро» – это правильно? Ответы в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

Из микропредприятия – в федеральный бизнес

ГК «Таргет Агро» специализируется на поставках семян сои и гибридов кукурузы, средствах защиты растений и удобрениях. История предприятия началась с небольшого хозяйства в 2011 году в Благовещенске. Год за годом, обрастая новыми производствами, локальный семейный бизнес перекочевал в категорию федеральных организаций.

Генеральный директор Степан Инюточкин ГК «Таргет Агро» делится опытом внедрения агротехнологий. Фото: предоставлено ООО “Таргет Агро”

Генеральный директор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин – молодой амбициозный руководитель – сегодня продолжает дело, которое давно начал отец. По его словам, хотя климатические условия и логистика имеют целый ряд трудностей, на Дальнем Востоке можно вести успешное хозяйство.

– Родом я из Благовещенска. В какой-то момент отправился в Москву, шесть лет отучился в Российском экономическом университете имени Плеханова и вернулся домой, чтобы заниматься бизнесом. Я считаю, что у «дальнего» региона есть колоссальные возможности, которыми и пользуется наша компания. За 2022 год выручка «Таргет Агро» составила 6,5 миллиарда рублей, и она продолжает расти. Экспортная выручка приблизилась к 1 миллиарду.

Организация поставляет зерновые культуры в страны Азии: в Китай, Японию, Вьетнам, Монголию, сотрудничает также с Великобританией. Последняя отгрузка 4,8 тысячи тонн зерна кукурузы состоялась 8 февраля 2023 года в Южную Корею. В этом году группа компаний планирует увеличить экспорт до 50 тысяч тонн кукурузы, в целом за сезон количество продукции, отправляемой за рубеж, должно достигнуть 100 тысяч тонн. Но это не единственное направление «Таргет Агро».

Помимо производства семян организация специализируется на хранении сырья, селекции, минеральных удобрениях и сопровождении клиентов с помощью собственных агротехнологий. Группа компаний сотрудничает с Приморьем, Забайкальским, Алтайским и Красноярским краями, работает с другими регионами Сибири и ЦФО.

Компания делает ставку на кукурузу. Фото: предоставлено ООО “Таргет Агро”

Сегодня ГК «Таргет Агро» делает ставку на производство кукурузы. По словам заместителя министра сельского хозяйства Приморского края Алексея Тарана, выращивание этой культуры занимает в регионе второе место после сои. В структуре сельского хозяйства ей принадлежит 18%.

– Для региона компания является одним из ведущих поставщиков семян и минеральных удобрений. За долгое время сотрудничества она зарекомендовала себя успешным партнером для местных производителей и краевого правительства. Специалисты «Таргет Агро» консультируют наших агрономов, а также делятся собственными наработками по увеличению объемов производства, – отметил Алексей Таран.

Выбор в пользу лучших. Агродроны

В своем выступлении Степан Инюточкин рассказал, что на данный момент предприятие может полностью покрыть нужды приморского бизнеса. В распоряжении группы компаний есть собственная лаборатория при семенном заводе. Именно там обрабатывают семена и гибриды для улучшения всхожести, благодаря чему этот критерий составляет практически 100%.

Семенной завод ГК «Таргет Агро» главная лаборатория для улучшения всхожести семян. Фото: предоставлено ООО “Таргет Агро”

Также предприятие производит средства защиты растений, выступая дистрибьютором передовых фирм Европы и России, создает качественные рационы для животноводства, занимается сбором и анализом данных полей и сбытом продукции, выкупая урожай. Выбирая услуги ГК «Таргет Агро», хозяйственники получают полное сопровождение своего бизнеса в течение сезона от экспертной группы. Здесь трудится 15 опытных агрономов, работающих над передовыми техниками обработки земли.

– Любой начинающий бизнесмен может прийти к нам в компанию, имея только землю и желание. В конце сопровождения он получит полторы тонны готового продукта. Не нужно наращивать собственную компетенцию. Наша ценность заключается и в том, что мы постоянно развиваем и множим свои знания, участвуя в международных конференциях, в том числе внедряя эти инновации. Мы как дальневосточники понимаем эту землю лучше игроков рынка из других регионов. Наши решения проверены временем.

Фермеры Приморья знакомятся с новыми технологиями - агродронами. Фото: предоставлено ООО “Таргет Агро”

За год ГК «Таргет Агро» увеличила число беспилотников для обработки земли в Приморье с трех до семи. Обработка посевных площадей осуществляется с воздуха, что гарантирует ее скорость (25,6 километров в час) и эффективность. При покупке полного пакета агротехнологий – сельскохозяйственники приобретают возможность бесплатной обработки посева с помощью БПЛА, которые способны работать даже ночью с разными видами культур, включая высокостебельные, на разном рельефе. За один день возделывание одним агродроном составляет 100-110 гектаров. За 2022 год в Приморье 14 тысяч гектаров земли было обработано с воздуха, еще 4,5 – в других регионах, где есть свои летные экипажи.

– Сегодня наша ключевая ценность заключается в том, что мы даем рынку готовые решения – как и с помощью чего вырастить сою или кукурузу. Это решения рентабельности бизнеса. Фермеру нужны только люди и техника, все остальное мы берем на себя. Раньше ему пришлось бы думать, где взять семена, пестициды, в каком количестве, и как это будет сочетаться – теперь мы можем дать комплексный подход по стимулированию. Поэтому давайте переставать думать, что «мы ушли в минус и хорошо». Давайте посмотрим, как нам сделать, чтобы получилось выгодно.

«Сухой порт»

На данный момент группа компаний развивает элеваторный комплекс в Амурской области для хранения кукурузы и зерновых культур. Первая очередь хранилища была запущена в декабре 2022 года, вторая на 50 тысяч тонн появится в этом году. «Таргет Агро Элеватор» позволяет зерну долго храниться и оставаться качественным.

Нет необходимости перемещать зерно для Приморья в Амурскую область, поскольку в Уссурийске для аграриев существует склад ГК «Таргет Агро» под названием «Сухой порт». Местная продукция аккумулируется и загружается в суда для последующей продажи именно отсюда. Мощности порта составляют около 20 тысяч тонн.

В рамках инвестиционного плана в Приморье планируется построить сушилку для зерна мощностью 100 тонн в час – в первую очередь она направлена на кукурузу. Кроме того, будет запущена семенная линия для протравки и фасовки семян; также ведутся переговоры о запуске нового зернового перевалочного экспортного пункта.

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