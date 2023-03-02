Полный вперед: FESCO Портофлот увеличил число швартовых операций на 11% за последний год

Буксиры FESCO Портофлот помогают судам причаливать в порту Владивостока. Фото: пресс-служба FESCO

Компания FESCO Портофлот (входит в Транспортную группу FESCO) оказывает услуги швартовых операций и лоцманских проводок. Если обращаться к истокам возникновения портового флота во Владивостоке, то первые упоминания можно встретить в 1898 году. В это время судоходное общество «Добровольный флот» приобрело первый буксир «Диомид» и плавучий кран грузоподъемностью 60 тонн. В будущем «Добровольный флот» станет одной из крупнейшей транспортно-логистической компанией в России - FESCO, а Портофлот войдет в состав Группы.

Буксиры компании круглосуточно в режиме 24/7 помогают судам причаливать в порту Владивостока. Благодаря слаженной работе и мощностям Портофлота лоцманы и экипажи буксиров могут трудиться в любых погодных условиях.

Генеральный директор FESCO Портофлот Лев Клоков.

Сегодня флот компании насчитывает четыре буксира и два лоцманских катера. Компания уделяет большое внимание плановому обслуживанию, снабжению, а также поддержанию флота в отличном техническом состоянии.

– FESCO Портофлот занимает сильные позиции в работе с крупнотоннажным флотом. За 2022 год Портофлот провел 6 211 швартовых операций и 6 542 лоцманских проводок, что на 11% и 18% больше показателей 2021 года соответственно. Мы активно развиваемся и оказываем качественный сервис для наших клиентов, увеличивая долю на рынке буксирных и лоцманских услуг в порту Владивостока. Сейчас она составляет 36,4%, – поделился успехами генеральный директор FESCO Портофлот Лев Клоков.

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