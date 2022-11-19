Врачи из Приморья: частоболеющие дети и взрослые – это не диагноз

Гостьи радио «КП». Фото: предоставлено поликлиникой «Профессионал»

Частоболеющие дети и взрослые – это не такое уж и редкое явление. Такие люди то и дело простужаются или страдают от частых обострений хронических заболеваний дыхательного тракта. Всегда ли в этом виноваты вирусы? В чем причина и как с этим бороться, рассказали в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM во Владивостоке Владислава Витальевна Деркач, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети многопрофильных поликлиник «Профессионал», и Тамара Николаевна Царгородская, лор-врач высшей категории, заслуженный врач России.

Инфекционный индекс

– Владислава Витальевна, частоболеющие дети и взрослые – кого можно отнести к этой группе?

– Частоболеющие дети и взрослые – это не диагноз, это такое сборное понятие. Если вы болеете больше, чем 1-2 раза в сезон, нужно задуматься, часто ли я болею и часто ли болеет мой ребенок. Педиатры относят к среднестатистическим частоболеющим детям в основном детей возраста от 2 до 6 лет, которые начинают ходить в детский сад. В этой группе где-то 40-50% часто болеющие дети, то есть практически половина всей возрастной категории. Есть и школьники частоболеющие. В основном это – подростки. Гормональная перестройка, половое созревание – на этом фоне начинает снижаться иммунитет. Количество частоболеющих подростков для своей возрастной группы составляет около 10-15%. Взрослые – это в основном папы, мамы, бабушки, дедушки тех детей, которые часто болеют, потому что дети их заражают. Сейчас есть такие инфекции, которыми эти взрослые не болели в своем детском возрасте.

Владислава Деркач, главный врач сети многопрофильных поликлиник «Профессионал». Фото: предоставлено поликлиникой «Профессионал»

– Какой показатель частоты болезни должен насторожить?

– Есть инфекционный индекс, когда мы считаем количество ОРЗ за год, которыми переболел ребенок, и делим его на количество лет ребенка. И если мы получаем индекс больше 1-3,5, то это частоболеющий ребенок. Такие индексы есть только для детей.

– Учитывается ли тяжесть протекания заболевания?

– Когда к нам на прием приходят пациенты, я всегда говорю, что если ваш ребенок болеет 1 раз в месяц, но при этом день-два с температурой, за 7-10 дней выздоравливает, насморк, кашель уходят, то это нормально. Ребенок пошел в детский сад и начал часто болеть – это период адаптации. Его нужно воспринимать с положительной стороны, это взрослеет иммунная система. Если создать условия, то она взрослеет правильно. Но, если ребенок болеет тяжело, заболевает вирусными инфекциями, которые потом переходят в бактериальные: бронхиты, пневмонии, которые требуют уже антибиотиков – это плохо. Это говорит о том, что не справляется иммунная система. Когда родители говорят, что ребенок болеет легко, без температуры, всегда говорю, что это, наоборот, тяжело и плохо. Это говорит о том, что иммунная система не справляется.

Почему кто-то болеет намного чаще

– Какие основные причины частых ОРВИ, ОРЗ? Только вирусы влияют на частоту респираторных инфекций у детей и взрослых?

Тамара Царгородская

– Не только вирусы. Если мама, например, во вторую половину беременности перенесла какие-то острые вирусные инфекции, то ребенок, уже рождается с увеличенными миндалинами. Он может плохо сосать грудь, храпеть, часто срыгивать. У недоношенных детей и рожденных с помощью кесарева также больший риск попасть в группу частоболеющих.

Тамара Царгородская, лор-врач высшей категории.

Владислава Деркач

– Есть несколько теорий почему. Первая – это предрасположенность. Это наши папы, мамы, которые тоже болели в детстве, когда всем удаляли аденоиды и гланды. С другой стороны, часть частоболеющих детей и взрослых уже имеют генетическую предрасположенность к аллергиям. Это ген аллергии, который передается по наследству. Ребенок, имея такой ген, когда идет в детский сад, начинает часто болеть. И эти болезни приводят к тому, что у него начинают проявляться аллергические заболевания.

– Владислава Витальевна, часто кашель, слезы и насморк могут быть проявлением аллергических реакций. Какие обследования необходимы?

– У нас в клинике есть свой собственный центр аллергологии, где можно провести полный комплекс обследований как детям, так и взрослым. Очень часто причина болезней именно аллергия. И самое главное – аллергия лечится! Ее можно вылечить совсем. У нас есть аллерген – специфическая иммунотерапия.

Удалять – не удалять

– Тамара Николаевна, почему растут аденоиды? Как их вовремя распознать?

– Аденоиды – это миндалины, которые находятся в лимфоидной ткани. Это защитная иммунная ткань, которая является фильтром для носа. В носу оседают все вирусы, бактерии, аллергены. Если ребенок болеет длительно, то аденоиды набухают. Ребенок может длительно кашлять, иногда месяцами. С одной стороны, кашель – это защитная физиологическая реакция организма. Но дети с частыми простудными заболеваниями плохо дышат носом, могут похрапывать во время сна.

– Правда, что аденоиды мешают учиться и могут привести к нарушениям речи?

– Аденоиды состоят из трех миндалин. При частых заболеваниях у детей может нарушаться слух, ребенок может плохо слышать низкие частоты. Часто дети начинают повышать громкость телевизора. Если плохо дышит нос, может быть гипоксия мозга, недостаточное всасывание кислорода. Появляется усталость, слабость или, наоборот, гиперактивность, когда ребенок компенсирует гипоксию. Частый насморк без температуры и вирусных инфекций. Важно понять, за счет чего увеличились миндалины, и установить причину.

– Есть ли терапия или поможет только обязательное удаление? Какие современные методы диагностики и лечения вы используете?

– Операция – это крайняя мера. Любая операция – это неэффективность консервативной терапии. Для постановки точного диагноза нужно обследовать ребенка. Удалять или не удалять – такой вопрос ставится только в исключительных случаях. Сейчас применяются очень безболезненные эндоскопические методы диагностики и лечения. После хирургического вмешательства могут быть рецидивы, и аденоиды снова вырастают, потому что в организме ничего ненужного нет. Лучше обойтись без операций, но не запускать. Врач видит результат, а иммунолог выясняет причину.

Только комплексное обследование

– Какие обследования можно пройти в поликлинике «Профессионал»? Можно ли пройти комплексное обследование, сдать необходимые анализы и получить консультации других специалистов, если это необходимо?

Владислава Деркач

– Когда приходят пациенты на прием, мы всем составляем индивидуальную программу: план обследований и консультаций. У нас есть своя лаборатория, есть экспресс-лаборатория. Когда родители приводят частоболеющих детей и выясняется, что за год они ни разу не сдали клинический анализ крови, я не понимаю, что происходит у нас в медицине, ведь эти родители ходят к врачам, но почему-то клинический анализ крови им не назначают. Это на самом деле страшно. В клинике «Профессионал» лаборатория делает такие анализы за час. Необходимо и УЗИ брюшной полости, потому что частоболеющим детям назначают антибиотики. Вы можете изумительно кормить и себя, и ребенка, но у вас может ничего не перевариваться. Важно разобраться, от чего ребенок болеет: виноваты вирусы, бактерии, аллергия. В медицине уже давно поменялись подходы. Назначается комплексное обследование, по результатам которого будет поставлен точный диагноз и подобрано правильное лечение. Поэтому мы составляем индивидуальную программу для каждого ребенка, для каждого взрослого, где однозначно есть консультации специалистов, которые нужны. В нашей поликлинике есть высокоточное эндоскопическое и современное УЗИ-оборудование, все узкие специалисты: невролог, лоры, детский гематолог-онколог. После постановки диагноза, назначенного лечения нужна реабилитация. Вся наша реабилитация заканчивается вакцинацией.

– Нужен ли частоболеющим детям и взрослым какой-то персональный подбор программы вакцинопрофилактики?

– Я всегда убеждаю мам, что если сделать всего две прививки от гемофильной и пневмококковой инфекций, то на 80% ребенок будет меньше болеть. Это статистика. У нас есть свой центр вакцинопрофилактики, и когда мы составляем график прививок, после которых ребенок начинает меньше болеть, это, поверьте, радость для всех: и для детей, и для нас, и для родителей. Есть вакциноуправляемые инфекции. Можно сделать прививку и потом не болеть.

– Какие еще рекомендации, кроме назначенного курса лечения и вакцинопрофилактики, вы можете дать?

– Придите на прием к врачу, и врач обязательно для вас подберет индивидуальное обследование, лечение, реабилитацию. Не иммунные препараты назначит, а начнет с режима питания, режима сна, прогулок. У нас очень плохая статистика по витамину D, его всем нам не хватает. Нужно несколько раз в неделю до 15:00 проводить час-полтора на солнце, чтобы витамин D выработался. И еще раз напомню – профилактика и точный диагноз. И здесь самое важное – найти своего врача, которому вы будете доверять, и не просто сходить к врачу, а чтобы был результат, чтобы вам помогли.

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