Журналы «Личной свободы»: уникальная выставка открылась во Владивостоке

Рисунки портретов, журнал «Аполлон». Фото: Ольга КОСТЕНКО

«От «Мира искусства» к «Аполлону». Журналы «Личной свободы» так названа новая выставка в одном из крупнейших музеев Дальнего Востока. И посвящена она трем журналам конца XIX – начала XX веков: «Мир искусства» Сергея Дягилева, «Золотое руно» Николая Рябушинского, «Аполлон» Николая Гумилева.

Подлинные экземпляры самих журналов, рекламные афиши, рукописи писем издателей, оригинальные фотографии авторов, графические портреты более похожие на зарисовки, сохранившиеся практически в первозданном виде, представлены приморскому зрителю.

Директор музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай, замдиректора Третьяковки Татьяна Гафар, руководитель музея имени В.И. Даля Дмитрий Бах. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Следует отметить, что изначально кураторам выставки многие экспонаты достались не в лучшем виде, потертые и «засаленные». Волшебники – эти творческие и увлеченные люди – смогли привести в порядок старинные журналы, письма, фотографии. И не только почистить и разгладить, но и создать все условия, чтобы сохранить это наследие и успешно показывать.

О выставке подробнее. Для художников, поэтов, писателей того времени единственная возможность заявить о себе – напечатать отрывок повести, стихотворение в журнале.

Рисунки портретов, журнал «Аполлон». Фото: Ольга КОСТЕНКО

«Мир искусства» и «Золотое руно» в первую очередь были художественными журналами, а уже после литературными. Многим более в них говорилось о картинах живописцев, чем о прозе и стихах. В связи с чем на экспозиции в музее имени В.К. Арсеньева представлены работы художников, наброски и страницы из журналов.

К примеру, оригинальные произведения Виктора Васнецова, Константина Коровина.

Сергей Дягилев и Илья Остроухов. Журнал «Мир искусства». Фото: Ольга КОСТЕНКО

«Аполлон», напротив, в первую очередь литературный журнал, а после художественный. Именно на его страницах читатель увидел первые стихи Осипа Мандельштама. А издателями были Николай Гумелев и Александр Блок.

На экспозиции представлены уникальные портреты команды журнала «Аполлон». Работы существуют только в двух экземплярах: в набросках выполненных углем и работах в цвете, которые к слову и представлены жителям города у моря.

Первая публикация Осипа Мандельштама. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Выставка уникальна. Она сформирована специально для Владивостока и в таком составе экспонатов представлена впервые. Экспозиция показана при поддержке Государственной Третьяковской галереи. А предметы выставки предоставлены Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля.

Посетитель сможет увидеть не только вещи, фото, принадлежавшие человеку или событию, а услышать разговор о творчестве через вещи, письма.

Посетители музея с вниманием отнеслись к выставке. Фото: Ольга КОСТЕНКО

О чем говорят создатели выставки «От «Мира искусства» к «Аполлону». Журналы «Личной свободы»?

О творчестве, о людях, которые всеми силами старались развивать искусство России конца XIX – начала XX веков, показывать картины и рассказывать о них, печатать стихи. Чтобы каждая строчка увидела своего читателя, а тогдашний современник мог жить полноценной культурной жизнью.

Журнал «Мир Искусства» издавался с 1898 до 1904 года. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Кураторам выставки удалось пригласить к разговору жителей Владивостока, тому свидельством масса вопросов посетителей после презентации. О подробностях и нюансах, будь то периодичность выходов журналов, тираж, стоимость экземпляра.

Прикоснуться к уникальной истории можно до 12 февраля 2023 года.

Посетители выставки. Фото: Ольга КОСТЕНКО

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