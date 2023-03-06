Плечом к плечу: партия ЛДПР объединяет волонтеров Приморья и всей России

Патриотическое движение объединяет уже 150 городов России. Фото: Родион Севостьянов.

В России появилось движение «Плечом к плечу». Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, с помощью этой организации, теперь внести свой вклад и приблизить победу сможет каждый человек. Как отметил лидер партии, особенностью движения является то, что в нем не будет ни излишней бюрократии, ни партийных собраний. Слуцкий также призвал сплотиться и оппозиционные партии, и просто неравнодушных патриотов России.

– На самом деле, в России сейчас всего две партии, – отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. – Победители – это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны – это, конечно, победители. ЛДПР – это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу Победу.

Леонид Слуцкий уверен, что победа куется общими усилиями. Фото: Родион Севостьянов.

Все началось полгода назад, когда в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Когда-то это были несколько активисток, а сейчас общая цель объединяет волонтеров из 150 городов страны. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие мастерицы присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

– Только из Перми мы уже отправили в зону СВО 17 тысяч тонн готовых изделий, – утверждает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова. – Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий.

Наша помощь – адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза.

Элина Патыкова также ведет свой блог для тех, кто хочет помочь фронту, но не знает как – она публикует мастер-классы по шитью, которые доступны и понятны даже людям без опыта.

Элина Патыкова рассказала об адресной помощи. Фото: Родион Севостьянов.

Партия ЛДПР уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех. В то же время Леонид Слуцкий очень возмущен тому, что за последний год в России появились циничные спекулянты, которые ищут только личную выгоду в сложное для страны время, а главы некоторых регионов при этом никак не реагируют на эту ситуацию.

– Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного, – сообщил Леонид Слуцкий. – Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу.

Красавицы-мастерицы отшивают важные заказы для наших бойцов, участвующих в СВО. Фото: Родион Севостьянов.

Уже сотни тысяч россиян из разных уголков страны становятся плечом к плечу. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Именно таких неравнодушных людей в ЛДПР называют партией Победителей.

В стороне не остался и Приморский край – жена офицера, мама двоих детей Надежда Огнянникова и врач-преподаватель Тихоокеанского государственного медицинского университета Ирина Плотникова открыли во Владивостоке небольшой цех, где шьют одежду для земляков-участников СВО. В общей сложности уже более 300 изделий.

– С начала специальной военной операции было желание помогать, отправляли бойцам посылки и деньги, но позже появилась необходимость личного участия. Мы посмотрели опыт других городов, в центральной России это движение было более развито, и поняли, что Дальний Восток может также. Поэтому мы приступили к реализации и предоставили всем желающим возможность поддержать наших ребят, – рассказывала в интервью «Комсомольской правде» Надежда Огнянникова.

Также в краевой столице прихожане Свято-Никольского храма собрали для земляков – бойцов спецоперации – маскировочные сетки, окопные свечи и многое другое. Гуманитарный груз военным бортом был доставлен в зону боевых действий.

Мастерская открылась в феврале. Фото: Родион Севостьянов.

Это лишь часть большого дела, которое делают, что называется, плечом к плечу жители Приморья. Партия ЛДПР призывает всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

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