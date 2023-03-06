Для приморцев при онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий

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Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения жителей Владивостока на разных этапах развития отношений - при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы»*.

Так, в ходе опроса 37% респондентов во Владивостоке назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют люди в возрасте от 25 до 34 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных - и для мужчин, и для женщин - решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для 68% респондентов из Владивостока. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (34%) и записываемые голосовые сообщения (33%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, жители Владивостока скорее сделают это через телефонный звонок (32%) или видеозвонок (19%). После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (38%) и отправка голосовых сообщений (38%). А молодые люди в возрасте 25-34 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они чаще звонят по видеосвязи, чем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 73% опрошенным жителям Владивостока хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то более половины участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые жители Владивостока никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, средства личной гигиены, посуду и еду.

Кстати, 48% всех респондентов во Владивостоке предпочитают готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретают подарки за 1-2 недели. При этом мужчины в 3 раза чаще женщин покупают их только в день праздника. Для тех, кто еще не успел купить подарок любимой, как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна действует акция. Можно выгодно приобрести смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme и вернуть до половины от цены девайса на баланс телефона в виде бонусных рублей.**

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*Исследование было проведено в 10 российских городах - Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов - 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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