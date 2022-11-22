Никто из участников движения не пострадал. Фото: Социальные сети

На единственной федеральной трассе Камчатки столкнулись 17 автомобилей. Массовое ДТП произошло на участке дороги, которая соединяет морской порт Петропавловска-Камчатского с международным аэропортом в Елизово, сообщает «КП – Владивосток».

Авария случилась во вторник рано утром. По информации краевого управления ГИБДД, на магистрали было скользко. Один из водителей не справился с управлением, притормозил, авто занесло на корке гололеда, и вслед за ним «по наклонной» пошли и другие машины.

Известно, что никто из участников движения не пострадал. На место сразу выехали сотрудники госавтоинспекции. Движение в одну из сторон оказалось временно перекрыто.

По словам местных жителей, ДТП спровоцировало серьезный затор. Объехать проблемную зону было практически невозможно, поэтому время ожидания в пробке составило около полутора часа. Некоторые разворачивались и двигались до перекрестка по встречной полосе, чтобы съехать на старую дорогу.

К слову, у одного из автомобилей произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Чтобы его ликвидировать на место прибыл поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД». Они оценили обстановку, смыли масло с дорожного полотна и обработали загрязнённую поверхность сорбентом.

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