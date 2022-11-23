ТОП-10 лучших частных клиник Приморского края 2022 года

Ярослав Григоренко и Артем Киселев проводят внутривенное лазерное лечение варикоза.

Стали известны имена лучших докторов и названия клиник Приморского края. В конкурсе «ПроДокторов» приняли участие 30 медучреждений и 39 врачей региона. К слову, сами специалисты даже и не думали о рейтингах, а просто делали свою работу. Как им удается так долго удерживать ведущие позиции – в материале «КП – Владивосток».

Сразу шесть врачей «Клиники доктора Григоренко» одержали победу. Их рейтинг был сформирован на основе отзывов, которые оставляют пациенты, то есть те, кто действительно посетил клинику.

По словам основателя, хирурга-эксперта Андрея Геннадьевича Григоренко, врачевать – «это особый труд, этим нужно жить, выполнять свой долг на высоком профессиональном уровне, относиться к пациентам с душой!».

Андрей Геннадьевич Григоренко, врач-эксперт, флеболог, сосудистый хирург.

В номинации «Лучший хирург» победили хирург, дерматоонколог Елена Серебрякова и хирург, флеболог, эндокринный хирург-онколог, врач высшей категории Ярослав Григоренко.

Хирург, дерматоонколог Елена Серебрякова.

В номинации «Лучший дерматолог» – дерматолог-онколог, косметолог Тигран Шушанян и дерматолог, косметолог, врач высшей категории Евгения Тимина.

Дерматолог, косметолог, врач высшей категории Евгения Тимина.

В номинации «Лучший невролог» триумфатором стал невролог, врач первой категории Сергей Абакаров , а в номинации «Лучший гинеколог» – акушер-гинеколог, врач высшей категории Наталья Петрушинская.

Акушер-гинеколог, врач высшей категории Наталья Петрушинская.

«Нас объединяет фундаментальные основы – профессионализм и стремление помочь человеку»

По словам директора клиники Натальи Коломейцевой, все без исключения сотрудники клиники должны обладать ими. Эмпатия, умение сострадать помогают коллективу сплачиваться и хорошо выполнять свою работу.

– Если пришел пациент, который плохо себя чувствует, то уже при входе санитарка, администратор или директор, если окажутся рядом, обязательно помогут надеть бахилы или придержать дверь... Это врожденное чувство плеча!

В случае нештатной ситуации весь коллектив приходит на помощь!

– Некоторое время назад родственники доставили к нам женщину. Она была в тяжелом состоянии, кожные покровы синюшного цвета. Это тромбоэмболия легочной артерии – смертельное осложнение. Весь коллектив слажено и без лишних слов боролся за жизнь пациентки до приезда скорой помощи. Спасибо коллегам, что приехали очень быстро! К счастью, пациентка осталась жива и проходит лечение в стационаре, – поделилась с нами директор.

Невролог, врач первой категории Сергей Абакаров.

Сегодня Клиника доктора Григоренко продолжает специализироваться на лечении варикоза. Это направление остается одним из флагманских. Наталья Коломейцева считает, что в учреждении работают одни из лучших врачей – хирурги-флебологи, давно заслужившие доверие пациентов. Поэтому пациенты со всего Дальнего Востока стремятся попасть именно к ним – Андрею Геннадьевичу Григоренко, Ярославу Андреевичу Григоренко и Артему Юрьевичу Киселеву.

– При этом в клинике продолжают развиваться другие направления – их 12. И более пятисот видов медицинских услуг. Каждое отделение клиники мы открывали по мере появления в нашей команде врачей, которым полностью можем доверить своего пациента. Оснастили новейшим оборудованием для оказания эффективной амбулаторной помощи. Так появились: гинекология, травматология, неврология, аритмология, трансплантология – пересадка волос, – рассказывает гендиректор.

Ярослав Григоренко, хирург, сосудистый хирург, эндокринный хирург, онколог.

В Клинике можно получить медицинскую помощь в области флебологии, амбулаторной хирургии, пересадки волос, эндокринной хирургии, эндокринологии, кардиологии, аритмологии, функциональной диагностики, неврологии, терапии, гинекологии, эндокринной гинекологии, лазерного интимного омоложения, лечения недержания у женщин, дерматологии, косметологии, УЗИ, ЭКГ, холтер, проверка ЭКС. Все необходимые анализы также можно сдать в клинике.

– Наши пациенты точно знают, что мы всегда готовы помочь! Для этого мы создали несколько дополнительных каналов коммуникации, в том числе в социальных сетях, где можно свободно задать вопрос напрямую врачу-эксперту.

Дерматолог-онколог, косметолог Тигран Шушанян.

Отметим, что в этом году за звание лучших в премии «ПроДокторов» боролись 1920 клиник со всей страны. Проект помогает развивать медицину, ориентированную на пациента. В учреждениях, занявших топовые места, между врачами и пациентами складывается эффективная коммуникация, партнерство. Отзывы пациентов не только дают ценную обратную связь врачам, но и позволяют другим людям сделать процесс выбора доктора более осознанным.

Одна из лучших клиник Приморья, получившая заслуженное признание пациентов.

Все фото из архива «Клиники доктора Григоренко». На правах рекламы.

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