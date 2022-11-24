Свой профессиональный праздник отметил морж Миша из Приморья

Живет в Приморском океанариуме Михаил уже 12 лет. Фото: Приморский океанариум

Всероссийский день моржа отметили 24 ноября в Приморье. Появился необычный праздник еще в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Не забыли в этот чудесный день и про звезду местного дельфинария – моржа Мишу. Специалисты сняли забавную видеозапись, в которой показали жизнь крупного млекопитающего, и поделились ей в социальных сетях.

Ухаживает за Мишей и обучает его различным трюкам тренер Ярослав Украинцев. Он рассказал, что в настоящее время в сценическом пространстве проходит ремонт. Однако это совсем не повод прекращать тренировки:

– По большей степени задача не только максимально раскормить животное, чтобы оно росло и развивалось, но и помогать ему поддерживать физическую форму.

Ярослав добавил, что моржу, как и любому актеру, не хватает посетителей. Миша скучает по выступлениям и ему тяжело без эффекта зрительских симпатий, поэтому вместе они готовят специальный сюрприз к открытию. Главной «фишкой» станут новые элементы программы. Для этого тренировкам уделяется большое количество времени.

– На интонацию морж реагирует всегда. Если тон грубее, то он знает, что сделал что-то не так, а если мягкий – то «расплывается» и расслабляется, – с улыбкой поделился специалист.

Рацион крупного морского жителя огромен и разнообразен. В него входят голец, терпуг, селедка, треска, пяточки гребешка, корюшка и минтай. Несмотря на то, что в день он съедает больше 30 килограммов рыбы, одним из поощрений Миши во время тренировок являются комплименты и вкусные угощения.

Ответом ластоногого на вкусности зачастую становится своеобразный звук. Ярослав рассказал, что для него моржиная песня – самая лучшая.

Следует отметить, что живет в Приморском океанариуме Михаил уже 12 лет. Специалисты нашли его на Чукотке, когда он был еще маленьким. Детеныша приходилось выкармливать из бутылочки молоком. Теперь же талантливый спортсмен подрос и весит больше тонны.

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