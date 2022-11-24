Мамы известных личностей Приморья поделились секретами воспитания в преддверии Дня матери

Как же приморцы поздравляют мам? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наверное, нет ни одной страны, где не отмечали бы один из самых добрых праздников – День матери. А уж строчки из песни про самого важного человека в жизни каждого ребенка «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе» знает практически каждый. День матери в 2022 году в России отмечают по традиции в последнее воскресенье ноября – на календаре это будет 27 число. «Комсомолка» пообщалась с жителями Приморского края, они рассказали, как проходит этот день в их семьях. Также мы побеседовали со Светланой Степановной, мамой известного приморского спортсмена Ивана Штыль, она поделилась секретом, как воспитать чемпиона и дала пару советов будущим матерям. А Ирина Алексеенко, мама невероятной и творческой певицы ЛюSEA из Владивостока открыла нам воспоминания о детстве своей дочери. Все подробности читайте в материале dv.kp.ru и не забудьте поздравить своих мам!

ДЕНЬ МАТЕРИ ГЛАЗАМИ ПРИМОРЦЕВ

Так как же приморцы поздравляют мам? Несмотря на то, что этот праздник живет в России с 1988 года, к ярким пиршествам в этот день люди до сих пор не привыкли. Большинство подходит к этому событию скромно. Обычно дочери и сыновья несут своим мамам букеты цветов, говорят теплые слова и вручают что-то сладкое. Однако есть те, кто превращает последнее воскресенье ноября в прекрасную традицию выбираться куда-то с семьей, исполнять мамины желания или просто провести с дорогим человеком весь день.

– В этом году я впервые не только поздравляю свою маму с этим праздником, но и принимаю поздравления, так как совсем недавно стала матерью. Мы решили, что в нашей семье этот день будет важной датой в календаре, поэтому соберемся вечером на семейный ужин, порадуем наших с мужем мам, – поделилась жительница Владивостока Александра Р.

ЗВЕЗДНЫЕ МАМЫ

Наверняка многим, а особенно молодым мамам, интересно, как вырастить достойного человека. Редакция тоже задалась этим вопросом, поэтому мы спросили у мам, чьими детьми гордится все Приморье, в чем же заключается главный секрет воспитания.

– Доверяйте своему ребенку, тогда он будет доверять вам. В первую очередь вы должны быть другом для ваших детей. Мы с мужем всегда пытались своим же примером показать сыну и дочери, что успеха можно добиться через труд. И дети всегда нам помогали, сами, поняли, как в семье важна поддержка. Мамой быть тяжело, но это огромное счастье. Мама – это как солнышко для ребенка, и я хочу сказать, что будущие матери должны полюбить своего малыша еще до того, как он появится на свет, не бояться трудностей, бессонных ночей. Через все это можно и нужно пройти вместе с семьей, – рассказала Светлана Штыль.

– Если ребенок проявляет интерес к чему-то, обязательно поддержите! Но избегайте сильной опеки, пытайтесь дать простор для самостоятельности, не навязывайте свои идеи, сначала пусть ребенок проявит инициативу. Быть мамой – это самое счастливое предназначение женщины. Так думают все женщины моей семьи: и моя мама, ей уже 90 и моя старшая дочь, вот теперь и Люся. День матери мы никогда ярко не отмечали. Обычно 8 марта поздравляли мам и любимых девчонок. И подарки, сделанные своими руками, до сих пор украшают мою квартиру – они по качеству исполнения достойны этого: картина из кожи, фоторамка из природного материала. В них тепло и забота моих дочек, – поделилась Ирина Алексеенко.

Неважно, планируете ли вы устроить в этот замечательный праздник пышное застолье или нет, главное, позвоните, напишите, скажите своей маме, как вы ее любите. Ведь 27 ноября в этом году прекрасный день для таких добрых слов.

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