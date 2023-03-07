Клубы пара окутали район одновременно с кипятком. Фото: социальные сети

Во вторник, 7 марта, во Владивостоке произошел порыв на сетях теплоснабжения – однако речь не о типичной аварии на магистрали. Напор был настолько сильным, что вода за короткий промежуток времени залила крупный отрезок дороги в оживленном районе. Площадь Луговая – транспортный узел, где располагаются большая остановка для автобусов и трамваев, торговые центры и проходит одна из главных магистралей города – утонула в кипятке. Пешеходы, как и автомобилисты, оказались в западне – преодолеть лужи было практически невозможно. По данным прокуратуры, более 30 тысяч человек остались без тепла и горячего водоснабжения «КП – Владивосток» восстановила хронологию событий. Публикуем кадры, как жители помогали друг другу преодолеть ловушку горячей воды.

КЛУБЫ ПАРА

Порыв произошел в 10:40 в районе улицы в тепловом пункте рядом с Новоивановской, 3, на углу здания. Вода сочилась ручьем сквозь дорожное полотно, захватывая все больше пространства. Под кипятком оказались тротуары, виадуки и остановки. Те, кому пришлось столкнуться с ручьями кипятка, пытались использовать подручные средства, чтобы перебраться на сухие островки. Несколько десятков человек застряли на воздушном переходе. Чтобы помочь людям пришлось использовать доски, а бабушек мужчины переносили на руках. Тем не менее нашлись и отважные горожане, которые приняли решение перебираться босиком.

Из-за большого количества теплой воды над трассой нависли клубы пара. Белый «туман» преградил путь водителям, из-за чего те вынуждены были двигаться медленно и осторожно, чтобы не столкнуться с другими участниками дорожного движения. Через некоторые время из-за ограниченной видимости в сторону центральной части города собралась пробка, и собралась новая по направлению улицы Спортивной. На некоторых участках автомобили стали утопать в воде по колеса.

ОФИЦИАЛЬНО

К 11 часам МУПВ «ВПЭС» заявили, что порыв произошел на сетях организации. Далее в районе 12-и отреагировала региональная прокуратура. К этому времени сотрудники предприятия уже выехали на место и начали устранять неполадки.

– Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг, – отметили в пресс-службе прокуратуры.

После полудня трубу перекрыли, но вода продолжила течь. Небольшой струи хватило, чтобы поддерживать огромную лужу на Луговой. Аварийная бригада разобрала дорожное ограничение на вершине косогора на Новоивановской, где сползла часть грунта, впоследствии оказавшаяся на дорожном полотне. Пришлось выжидать, пока оставшаяся вода выйдет. Только так можно было продолжать ремонт.

Выяснилось, что без воды и тепла могут остаться более 30 тысяч жителей района.

ВЫПЛЫВАЕМ

К месту ЧП подоспели городские службы, также были замечены сотрудники МЧС. Основная часть воды ушла по канализационным стокам: в это время на повороте от Светланской к ТЦ «Бубль Гум» полиция перекрыла проезд для машин в сторону Новоивановской. К 17:20 по местному времени огромное озеро на площади почти полностью устранили. Вода и тепло постепенно возвращаются в дома жителей.

Луговая. 17 часов 7 марта. Фото: Милана СОКОЛ

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