Обновленный театр кукол распахивает свои двери для жителей Владивостока

Премьера «Любовь к трем апельсинам» состоится в пятницу, 25 ноября. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Любовь к искусству. Свобода фантазии и творческой мысли. Верность своему делу. Вот «три апельсина», три основные составляющие рецепта успеха «нового» театра кукол в городе у моря. 25 ноября премьерой спектакля «Любовь к трем апельсинам» откроет свои двери для зрителя обновленное кукольное царство во Владивостоке.

Эскизы перед ремонтом. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Весной текущего года руководством организации было объявлено о начале ремонта в Приморском краевом театре кукол. За шесть месяцев была проделана колоссальная работа. Основная задача, которая стояла перед коллективом учреждения, художником, подрядчиком – это создание абсолютно нового, современного интерьера с сохранением уникального исторического архитектурного наследия. Первое для нашего города здание, спроектированное и построенное как театр, открывшее свои двери для зрителя в 1924 году.

Сделать из исторического интерьера современный, при этом сохранить всю историю, которая там есть, удалось.

Историческая лепнина. Фото: Ольга КОСТЕНКО

СОВРЕМЕННО И ПО-ДЕТСКИ РАДОСТНО

Посетителей встретит светлое фойе в приятных пастельных тонах, стены помещения, по традиции, украшают фотографии коллектива. Гардероб перенесен на первый этаж. В цоколе создано универсальное пространство, служащее по задумке и площадкой для лекций с выставками, и малой сценой, места для которой раньше не было.

Гардероб. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Фото актеров в коридоре. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Новое пространство встретит первого зрителя уже 10 декабря. «Сказка про паучка» (0+) в постановке режиссера Виктории Орешкиной станет спектаклем-открытием творческой площадки. К слову сказать, билетов на премьеру уже нет. Постоянные зрители очень любят театр, и билеты выкуплены уже давно еще после первых анонсах. Во время ремонта коллектив продолжал ставить постановки на гостеприимной сцене одного из корпусов Музея имени В.К. Арсеньева, которое находится по соседству с театром кукол. Чудесные эти творческие люди стараются во всем поддержать и помочь друг другу. Несмотря на то, что билетов на премьеру «Сказки про паучка» нет, – на показы в середине декабря осталась пара билетиков. Вдруг они ваши?

Так выглядит малая сцена и площадка для лекций. Фото: Ольга КОСТЕНКО

В ГОСТИ К СКАЗКЕ

А что же основная сцена? Она стала больше походить на сказочный замок. Обновлена лепнина на балконах, на колонах появились очень красивые бра, которые создают волшебную атмосферу.

– Пять месяцев восстанавливали лепного декора на балконах. Очень трудоемкая работа, – подчеркнул представитель подрядчика.

Кроме того, на балконах же появились сидения, и теперь это полноценный бельэтаж.

– Открывается совершенно новый театр, – отметил художник Петр Окунев.

Теперь так выглядят балконы на основной сцене. Фото: Ольга КОСТЕНКО

МНОГОГРАННЫЙ РЕПЕРТУАР

Ни один театр не может существовать без труппы и без спектаклей. Обновления затронули и репертуар в том числе. Театр кукол в целом это очень многогранный вид искусства. Здесь и ростовые, тростевые и перчаточные куклы, куклы-марионетки, кукольные конструкции. И спектакли с участием кукол это отнюдь не только детские спектакли для самых маленьких. Это и представления для более взрослой публики, в том числе. Так, в планах спектакль «Можно попросить Нину» по рассказу Кира Булычева, в постановке режиссера Виталия Дьяченко откроет вечерний репертуар.

КРОПОТЛИВАЯ И ТЩАТЕЛЬНАЯ

А что же премьерный спектакль «Любовь к трем апельсинам»?

Актеры репетируют спектакль. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Итальянская сказка «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Карло Гоцци в постановке режиссера Лидии Василенко – первая премьера в обновленном театре, в которой задействована вся труппа. Спектакль живого плана с одной куклой. Режиссер дает возможность каждому артисту показать себя как драматического актера, а зрителю увидеть весь коллектив.

Репетиции шли полным ходом, ведь до премьеры остались считанные минуты буквально. Работа над спектаклем была тщательная и кропотливая. Каждый образ персонажей продуман, составлен и отрепетирован.

Как отмечает Елизавета Потурай, молодая актриса, которой предстоит сыграть роль принца Тарталья, она по крупицам собирает свой образ:

– Ищу во всех проходящих мальчишках по улице, в фильмах, везде, все ищу, пытаюсь, как пазл собрать эту роль. Это очень непросто.

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