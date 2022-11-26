Почетные значки Приморского края за успехи в спортивном туризме: горные вершины и маяки

Фото: предоставлено Оксаной Савенко.

Приморье – удивительно разнообразный край, обладающий огромным туристическим потенциалом. Тут и море от теплого на юге до холодного с глубоким синим цветом на севере, горы, водопады. Каждый может попробовать преодолеть себя, когда есть идея и стимул. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала, за какие успехи в путешествиях по Приморью можно получить почетные значки.

ПРИМОРСКИЙ БАРС

«Приморский барс» – цель и мечта многих опытных спортивных туристов нашего края. В Приморье 78 известных горных вершин, 24 из них высочайшие в крае. Десять можно покорить самому или в составе туристической группы, чтобы получить почетный знак «Приморский Барс».

Обладателем этой награды однажды стал приморский пес по кличке Деймос.

О горах Приморского края складывали легенды. Туристов и сегодня привлекает загадочный зов вершин со своей практически нетронутой природой. Тех, кто решится подняться на одну из них, ждёт не только знак почета, но и яркие впечатления.

Деймос и его хозяин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Идея почетного знака «Приморский барс» зародилась весной 2000 года у туриста из Приморья Береснева Олега Павловича. Выбрав наиболее посещаемые и доступные вершины, он совершил восхождения на все, сделав эталонные фотографии (в присылаемых фото должны быть четко и ясно показаны как сами восходители, так и вершины, на которые одни поднялись).

Дальше разработал программу, взяв за основу «Снежный барс». В нее вошли десять заветных вершин Приморского края:

Облачная – 1854, Снежная – 1682 , Сестра – 1671, Ольховая – 1669, Мокруша – 1442, Лысая – 1560, Ливадийская (Пидан) – 1332, Литовка (Фалаза) – 1279, Скалистая (Читинза) – 1239, Воробей – 1230.

Эту идею жители Приморья подхватили не сразу, в 2007 году значки получили всего 4 человека, но с каждым годом интерес становился активнее и уже в 2019 году значки получили 179 человек. К концу 2020 года – 500 человек.

Почетный знак «Приморский Барс» появился в целях привлечения как можно больше людей к спортивному пешеходному туризму, развития организованных форм спортивного туризма, ну и конечно воспитания чувства патриотизма и ответственности за свой край.

ЛУННЫЙ МЕДВЕДЬ

С появлением знака «Приморский Барс» число любителей горного пешеходного туризма стало больше. Те, кто поднялся на десять вершин, готовы к покорению и изучению других горных хребтов Приморья. Для всех влюбленных в горы и мечтающих о новых маршрутах разработана программа «Лунный Медведь».

Об этом значке нам уже рассказывал в программе «Точки на карте» на радио «КП – Владивосток» организатор однодневных туров по пешеходным маршрутам южного Сихотэ-Алиня Артем Родин.

Инициаторами создания знака «Лунный Медведь» выступили участники разных сообществ из числа любителей активных видов спорта на свежем воздухе.

Предоставил Артем Родин.

Многие, кто получил знак «Приморский Барс», очень вдохновились, набрались еще больше опыта и загорелись поиском новых интересных маршрутов – выбрали 11 вершин, придумали атрибутику и на сегодняшний день программа «Лунный Медведь» готова.

Суть получения знака осталась такой же. «Лунный Медведь» – второй блок вершин, который почти полностью попадает под концепцию «Приморского Барса», но некоторые различия все-таки есть. Подобраны более труднодоступные вершины, на которые менее развиты подъездные пути, поэтому программа может показаться сложнее.

Еще стоит отметить, что появились и небольшие различия в правилах. В «Приморском Барсе» нужно было подписывать каждую фотографию, в «Лунном Медведе» – единый информационный лист.

Программа 11 вершин «Лунного Медведя»:

Курортная – 1621, Синяя – 1487, Горелая сопка – 1472, Поворотная – 1448, Мокруша – 1443, Изюбриная – 1433, Острая – 1390, Макарова – 1366, Высота 1361 – 1361, Медвежья – 1152, Лысый дед – 1120.

Восхождение к вершине – не только интересное путешествие в труднодоступное место, но и серьезная проверка характера, сопряженная с риском, преодолением трудностей, страхов.

Любую сложную вершину можно покорить при благоприятных условиях, при должной подготовке и со знающим проводником. Главное - хороший настрой и вера в свои силы.

МАЯК ПРИМОРЬЯ

Уникальное архитектурное сооружение, которое является чуть ли не основным символом Приморского края, привлекает своей мощной энергетикой и романтикой приключений.

Об этом значке нам рассказывала в программе «Точки на карте» на радио «Комсомольская правда» Оксана Савенко, создатель проекта «Маяк Приморья».

Несколько энтузиастов, влюбленные в свой край и желающие влюбить в него других, решили создать почетный знак под названием «Маяки Приморья».

Предоставил Артем Родин.

Жители и туристы могут посетить и сфотографироваться с 12 особенно интересными и романтичными маяками: Токаревского, Басаргина, мыс Тобизина, Гамова, Брюса, Сысоева, Назимова, Неприступный, Поворотный, остров Аскольд, Балюзек, Рудный.

Не ко всем из них можно подобраться вплотную и с легкостью, а некоторые маяки вообще можно увидеть только с моря, сплавляясь на каяке или сапе. Однако организаторы считают, что для очень желающих нет ничего невозможного.

Чтобы получить знак, необходимо сделать фото со всеми маяками из списка. Фотографии выложить на сайт организаторов. Первому человеку, посетившему все маяки, будут вручены символические призы: значок, грамота и футболка с логотипом проекта.

А для того, чтобы желающим было легче в поиске, организаторы создали даже специальную карту, на которой отмечены все 12 маяков Приморского края.

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