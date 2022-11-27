«Комсомольская правда – Владивосток» собрала список популярных ледовых катков на 2022-2023. Фото: Евгения ГУСЕВА

Катание на коньках традиционно считается самым доступным и популярным зимним развлечением. Точные даты начала работы ледовых площадок Владивостока варьируются в зависимости от температуры воздуха. Бесплатные катки в разных районах города начнут заливать при установлении постоянных минусовых значений.

Для тех, кто готов встать на коньки независимо от погоды, есть платная альтернатива. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала список популярных ледовых катков на 2022-2023 год в различных районах приморской столицы.

ФЕТИСОВ АРЕНА (Маковского, 284)

Провести время с пользой и удовольствием можно на крытом катке стадиона «Фетисов-Арена». В выходные и праздничные дни, если нет концертов и матчей, здесь организуют сеансы свободного катания. Можно прийти со своими коньками или взять в прокате. Для удобства есть комфортные теплые раздевалки и пункты питания. Температура воздуха на катке 16 градусов со знаком плюс, поэтому выходить на лед лучше в теплой одежде.

Расписание можно заранее посмотреть на официальном сайте арены или по телефону.

Входной билет для взрослых – 300 рублей в час, детский – 150 рублей.

Прокат коньков – 200 рублей, в качестве залога придется оставить документ, удостоверяющий личность, либо 1000 рублей.

КСК Фетисов Арена. Фото: Правительство Приморского края

ПОЛЮС (Овчинникова, 26в)

Крытый круглогодичный каток, отличное ледовое покрытие – после каждого часа катания его обновляют. На арене играет приятная музыка. Здесь же часто ведется набор на обучение хоккею и фигурному катанию.

На втором этаже находится кафе, окна которого выходят на каток – вырисовывается интересная картинка. Записываться на посещение нужно заранее на определенный час.

Входной билет для взрослых и детей – 500 рублей за час, для пенсионеров – 250 рублей.

Прокат коньков – 150 рублей в час, в качестве залога необходимо оставить документ, удостоверяющий личность, либо 1000 рублей.

Открытая тренировка фигуристов СК «Полюс». Фото: vladled.ru.

АЙС ТИГР (3-я Поселковая, 20)

Крытая ледовая арена, филиал «Полюса». Тут можно не только покататься на коньках, но и привести ребенка на занятия хоккеем, фигурным катанием, а также молодым для Приморья видом спорта – керлингом. Есть и кафе с видом на Русский мост, камера хранения, теплые раздевалки. Работает крытый каток круглый год.

Входной билет – 500 рублей в час.

Прокат коньков – 150 рублей в час, в качестве залога необходимо оставить документ, удостоверяющий личность, либо 1000 рублей.

«Айс Тигр» это не только площадка с искусственным льдом, а полноценный комплекс для подготовки юных фигуристов и хоккеистов. Фото: VL.ru.

КОМЕТА (Шевченко, 202)

Прекрасная лесная локация под открытым небом, защищенная сопками от ветров. За льдом следят: в течение дня убирают крошку и каждую ночь заливают горячей водой, выравнивая разбитый верхний слой льда. На противоположной стороне ледового катка расположено кафе.

Ежегодно каток открывается во вторые выходные зимнего сезона, как только установится минусовая температура.

В выходные дни входной билет – 350 рублей для взрослых, 300 рублей – для детей и пенсионеров.

Входные билеты в будние дни – 250 и 200 рублей.

Прокат коньков в будние дни – 250 рублей за первый час, далее 100 рублей.

Прокат коньков в выходные и праздники – 400 рублей за первый час и 200 за последующие. В качестве залога необходимо оставить документ, удостоверяющий личность, либо 3000 рублей.

Каток расположен рядом с тюбинг-парком – в зоне семейного отдыха. Фото: kometasport.ru.

БЕСПЛАТНО

Напоминаем и о бесплатных катках в хоккейных коробках – ИХ во Владивостоке на сезон 2022-2023 планируют залить во всех районах города к середине декабря. Также дополнительные места для катания обустроят на территориях муниципальных образовательных учреждений города.

Дворовый каток во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока

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