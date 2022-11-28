Девятилетний мальчик сорвался со скалы на Камчатке

Спасатели эвакуируют ребенка, чтобы передать бригаде медиков. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели помогли девятилетнему мальчику, который сорвался с обрыва. Ребенок получил травмы и не смог самостоятельно выбраться из западни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, ЧП случилось вечером субботы, 27 ноября. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Камчатке поступил звонок. На другом конце провода сообщили о том, что со скалистого склона сопки в районе Рябиковской сорвался школьник. У ребенка травмы в виде перелома голеностопа, и самостоятельно передвигаться он не может.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники ПСО спустились к ребенку и транспортировали пострадавшего на специальных носилках. После этого мальчика передали бригаде медиков.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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