Авачинскую бухту Камчатки могли заразить коронавирусом

Возбудитель ковида оказался в сточной воде, откуда мог попасть и в морскую акваторию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевой суд Петропавловска-Камчатского рассмотрел нетипичное дело. По итогам решения городская больница №1 обязана установить локальные сооружения для очистки – дело в том, что Роспотребнадзор уличил руководство в сбрасывании в стоки воды с возбудителем Covid-19, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу суда.

Это может создать угрозу для акватории Авачинской бухты – камчатской жемчужины, над улучшением экологии которой трудятся власти и некоммерческие организации. Загрязнение канализации «коронавирусом» подтвердило исследование Центра гигиены и эпидемиологии. Согласно материалам, в прошлом году из 461 взятой пробы с очистных сооружений в 147 обнаружено РНК SARS-CoV-2. Это 31,9%. Жизнестойкость вируса в сточных водах, к слову, доказана научным сообществом. Заражению подвергаются и очистные объекты из-за контакта с возбудителем.

Горбольницу суд обязал установить локальные сооружения для фильтрации воды, а также обеззараживать сточные воды перед сбрасыванием в канализацию. Сделать это необходимо до 29 декабря 2023 года. На что руководство учреждения заявило, что ответственность лежит на региональном Водоканале.

– С вынесенным решением [ответчик] не согласился и обратился в Камчатский краевой суд, который, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, оставил решение городского суда без изменения, – уточнили в суде.

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