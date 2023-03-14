Полицейское управление с вековой историей в центре Владивостока отойдет коммерсантам

Здание УБЭП на Адмирала Фокина, 12. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Во Владивостоке планируют приватизировать (точнее, выставить на продажу) столетнее здание на Адмирала Фокина, 12, а вместе с ним еще 28 нежилых строений по всему Приморскому краю. Это следует из законопроекта о внесении изменений «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края», поступившего в региональный парламент 13 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Самый лакомый кусочек списка – конечно, здание на Адмирала Фокина. Обугленная крыша, потрескавшаяся желтая штукатурка, обнажившие плесень полуразрушенные кирпичи – так выглядит исторический памятник уже несколько лет. Пускай и ветхий, он привлекает коммерсантов, ровно как и (нежелательное) внимание туристов, уже давно. Ранее здесь располагалось управление по борьбе с экономической преступностью УМВД Приморья – до 2016 года в этом месте хранили соответствующие документы, пока не произошел крупный пожар, оставивший строение заброшенным на долгие годы.

В мэрии Владивостока «Комсомольской правде» рассказали, что в собственности муниципалитета объект никогда не был, поэтому и сейчас его судьбу решит краевое правительство и парламент. Объект занимает 2983 квадратных метра площади (а под ним еще 1304 «квадрата» земли), продать добро планируется лотом за сумму не менее 218 миллионов рублей.

Судьба исторического здания долгое время оставалась загадкой. В 2020 году строение перешло под опеку краевого правительства, хотели создать центр для досуга пожилых владивостокцев, но не срослось. Реновацией в итоге займется бизнес; стоит отметить, объект был принят под госохрану приказом Минкульта РФ, поэтому будущий владелец должен проследить за обликом здания.

Дом возвели в 1908 году с целью обустроить театр-кабаре, а затем в разное время здесь работал и Дом революционной обороны, и Клуб имени Дзержинского, и, наконец, УБЭП УМВД. Перед ВЭФ-2021 здание-погорелец прикрыли фальш-фасадом.

– Указанное выше здание является объектом регионального культурного значения, «Клуб Лотос» <...> Законопроект направлен на оптимизацию структуры собственности Приморского края за счет приватизации имущества, не используемого для осуществления полномочий органов государственной власти, – сказано в пояснительной записке, подписанной министром имущественных и земельных отношений Виталием Луневым.

Новый виток в истории здания пока прикрыт фальш-фасадом из бюрократических хитросплетений. Надеемся, что коммерческие структуры и власти найдут общий язык, чтобы и сохранить облик «раритетной» постройки, и суметь использовать его с пользой.

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