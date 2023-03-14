Поигрались с отцовской «Осой» на ночевке: подросток выстрелил в ребенка во Владивостоке

Ребенок в тяжелом состоянии. Иллюстрация из архива. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В СУ СК РФ по Приморскому краю готовят комментарий о шокирующей информацию о выстреле в ребенка из травматического пистолета. Несовершеннолетние ребята во Владивостоке ночевали в одной квартире, родителей не было. Шалость привела к серьезным травмам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По предварительной информации источников «КП» в правоохранительных органах, ребята были знакомы давно. Собрались на ночевку; в какой-то момент решили залезть в «отцовский» тайничок – то ли из интереса, то ли от скуки. В нем и был травматический пистолет – предположительно, «Оса». На пижамной вечеринке было три ребенка: 13-летний подросток, мальчик примерно 11 лет и его младший брат.

Во время шалостей самый взрослый из ребят случайно спустил курок, выстрелив в братика своего друга. Пуля попала в грудь. Ребенка госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу, мальчик в тяжелом состоянии. Других подробностей пока нет. Неясно, кто вызвал скорую помощь: обеспокоенные соседи или сами дети. Редакция ждет комментария краевого Следственного комитета.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:17

Как сообщила редакции старший помощник руководителя СУ СК РФ Аврора Римская, в настоящее время мальчик под наблюдением врачей, в рамках уголовного дела устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как выяснила «КП», пострадавшим оказался 10-летний мальчик. На ночевке трое подростков стащили пистолет из отцовского сейфа - родителей дома не было. Один из них, самый взрослый, случайно спустил курок. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

ПО ТЕМЕ:

В Пушкино 12-летнего мальчика госпитализировали в больницу с пулей, застрявшей в лице

Ребенок играл на детской площадке, когда кто-то выстрелил в него из ближайшей многоэтажки (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.