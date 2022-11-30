Социально ориентированный бюджет

Решением Думы проект бюджета будет вынесен на публичные слушания, которые назначены на 1 декабря текущего года. Фото: Дума Владивостока

На очередном заседании Думы Владивостока, которое состоялось 24 ноября, депутатами был принят в первом чтении проект бюджета города на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Также народные избранники поддержали меры помощи педагогам, прибывающим в столицу Приморья из других регионов, утвердили перечни имущества, передаваемого из федеральной собственности в муниципальную, приняли МПА о прекращении полномочий и ликвидации Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии.

ГРАМОТНО СБАЛАНСИРОВАН

На заседании первый замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко представил проект бюджета городского округа. На 2023 год доходная часть запланирована в сумме 24,7 миллиарда рублей, расходная – 24,29 миллиарда. Профицит – 410,3 миллиона рублей. На 2024 год доходы запланированы в объеме 20,7 миллиарда рублей, расходы – 20,3 миллиарда рублей, профицит – 400 миллионов рублей. На 2025 год доходная часть рассчитана в сумме 20,5 миллиарда рублей, расходная – 20,1 миллиарда рублей, профицит – 400 миллиона рублей. Решением Думы проект бюджета будет вынесен на публичные слушания, которые назначены на 1 декабря текущего года.

– Дума города Владивостока приняла МПА, направленный на материальное стимулирование педагогических работников, которые прибывают из других регионов Российской Федерации для работы в муниципальных общеобразовательных организациях города Владивостока. Для них предусмотрено предоставление компенсации в виде оплаты стоимости проезда к новому месту работы.

Сергей Дмитриенко. Фото: Дума Владивостока

Также принят МПА о прекращении полномочий и ликвидации Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии в связи с тем, что федеральным законодательством этот муниципальный орган исключен из системы публичной власти.

– Утверждены перечни имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, передаваемого в муниципальную собственность: автомобильная дорога и наружное электроосвещение в жилом районе «Снеговая Падь» и восемь земельных участков в районе бухты Патрокл, вид разрешенного использования которых – скверы, парки, объекты транспортной инфраструктуры. Уверен, что бюджет сбалансирован, грамотно встроен в систему финансирования. Первого числа мы проведем публичные слушания и в начале декабря выйдем на второе и третье чтение, чтобы успеть принять документ в этом году, – прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Приоритетными в списке финансирования стали следующие отрасли: образование – 55,09%, национальная экономика – 12,88%, жилищно-коммунальное хозяйство – 12,53%, общегосударственные вопросы – 11,04%.

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

В 2023 году на заложенные средства в городе будет реализовано 19 муниципальных программ: «Развитие образования города Владивостока» – 13,3 миллиарда рублей и «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» – 2,8 миллиарда, «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» – 1,39 миллиарда, «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» – 866,3 миллиона, «Культура Владивостока» – 677,7 миллиона, «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе» – 647,07 миллиона, «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» – 514, 8 миллиона и другие.

В целом в 2023-м на финансирование перечисленных программ уйдет 21,75 миллиарда рублей, при этом непрограммные траты составят 2,53 миллиарда – 10,44% от общих расходов.

– Несмотря на все трудности, бюджет будет профицитным. Ровно год назад мы принимали бюджет в размере 20 миллиардов. Современный документ соответствует бюджету 2022 года, он вырос на 5 миллиардов рублей, – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Евгений Пименов. – В основном нынешний бюджет можно назвать социальным. Также реализуется программа расселения из ветхого жилья. Будет построено последних четыре дома, расселено больше трехсот квартир. Программа, которая началась в 2018-м, закончится в следующем году.

Евгений Пименов. Фото: Дума Владивостока

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Народные избранники приняли муниципальный правовой акт, благодаря которому педагогам из других регионов России компенсируют проезд к новому постоянному месту работы во Владивостоке.

Также принят муниципальный правовой акт «О прекращении полномочий и ликвидации Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии». ВГМИК прекратит исполнение полномочий как муниципального органа 31 декабря 2022 года.

– Документ принят в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 N 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым из системы публичной власти на местах исключается муниципальный орган – избирательная комиссия муниципального образования, – доложил председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Вячеслав Глушко.

Вячеслав Глушко. Фото: Дума Владивостока

В том числе депутаты проиндексировали стоимость жилья, приобретаемого для детей-сирот. Установлена новая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра. Сейчас в зависимости от места расположения и ввода дома в эксплуатацию цена составит от 167 526 рублей до 247 846 рублей, что позволит приобретать квартиры в более привлекательных районах города. Как отметили сами народные избранники, данный механизм проводится ежегодно. До 1 декабря на основании экспертной оценки вносятся изменения в данный правовой акт.

О работе, проделанной комитетом по экономической политике и муниципальной собственности, рассказал председатель комитета Василий Васильев:

– Сегодня мы рассмотрели ряд вопросов о передаче объектов недвижимости из государственной в муниципальную собственность. Сюда можно отнести Леопардовую набережную, что очень отрадно. Наконец-то город сможет заниматься полноценным благоустройством этой территории. В ведении Владивостока также теперь находится дорога в Снеговой Пади, ведущая к домам на улице Адмирала Смирнова. От местных жителей поступало очень много жалоб насчет содержания этой территории. Ранее она находилась под протекцией Минобороны, поэтому администрация не имела возможности тратить средства на поддержание ее в надлежащем состоянии. Освещение там не работало вовсе, в ближайшее время вопрос будет решен.

Василий Васильев. Фото: Дума Владивостока

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