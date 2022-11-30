В Южно-Камчатском заказнике инспекторы зафиксировали высокую смертность медведей

Гибель медвежат вызывает много вопросов. Фото: Кроноцкий заповедник.

Инспекторы Южно-Камчатского заказника зафиксировали высокую смертность медведей. При этом погибают молодые животные, в возрасте от 0 до 2 лет. На территорию вызвали экспертов-ветеринаров. Результаты их исследований покажут, что вызвало уменьшение численности бурых медведей на Курильском озере. Подробнее – в материале «КП».

Гибель медвежат вызывает много вопросов. Сейчас в районе находится минимальное количество людей, миграция птиц, которые могут переносить заболевание, тоже закончена. Нет вспышек смертности и у других животных.

– Погибших медведей чаще обычного стали находить в районе Курильского озера. Часто это были медвежата: сеголетки (родившиеся прошлой зимой) или лончаки (медвежата второго года жизни). Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения, – рассказал инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

В заказник вызвали экспертов-ветеринаров. Они взяли образцы тканей погибшего животного. Исследования должны выяснить причину смерти медведя. Специалисты уже сейчас подчеркивают, что ситуация не является опасной для людей, но требует тщательного наблюдения. Этим займется Кроноцкий заповедник.

– Руководством заповедника создана межведомственная рабочая группа по установлению обстоятельств гибели животных. Говорить сейчас о конкретном заболевании преждевременно, так как членами рабочей группы отобраны материалы, полученные от погибших медведей, и направлены в лаборатории для их исследований. Мы будем внимательно следить за ситуацией на территории заказника, – подчеркнул Владимир Халманов, первый заместитель директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник.

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